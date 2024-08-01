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Законодательство РК

У главы Агентства по регулированию и развитию финрынка станет больше заместителей

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 09:42 Фото: freepik
АРРФР подготовило проект указа президента РК, которым вносятся изменения в работу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается увеличить количество заместителей у председателя агентства с трех до четырех человек, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством РК.

Как поясняется, вносимые проектом указа поправки будут способствовать эффективному выполнению Агентством возложенных на него функций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.

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