У главы Агентства по регулированию и развитию финрынка станет больше заместителей
Фото: freepik
АРРФР подготовило проект указа президента РК, которым вносятся изменения в работу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается увеличить количество заместителей у председателя агентства с трех до четырех человек, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством РК.
Как поясняется, вносимые проектом указа поправки будут способствовать эффективному выполнению Агентством возложенных на него функций.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.
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