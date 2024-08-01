У главы Агентства по регулированию и развитию финрынка станет больше заместителей

АРРФР подготовило проект указа президента РК, которым вносятся изменения в работу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается увеличить количество заместителей у председателя агентства с трех до четырех человек, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством РК.

Как поясняется, вносимые проектом указа поправки будут способствовать эффективному выполнению Агентством возложенных на него функций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.