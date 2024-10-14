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Законодательство РК

Министерство торговли и интеграции наделили новыми полномочиями

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 10:40 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 9 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в указ президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о Министерстве торговли и интеграции РК дополнено новыми функциями:

  • определение перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения;
  • согласование разработки национальных стандартов, разрабатываемых государственными органами в сфере стандартизации;
  • согласование разработки национальных классификаторов технико-экономической информации, разрабатываемых государственными органами в сфере стандартизации;
  • рассмотрение петиций физических лиц;
  • проведение цифровой трансформации.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что новые функции появятся у МЦРИАП.

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Лариса Черненко
МТИ Казахстан 2024 год
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