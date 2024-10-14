Министерство торговли и интеграции наделили новыми полномочиями

Фото: senate.parlam.kz

Постановлением правительства от 9 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в указ президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о Министерстве торговли и интеграции РК дополнено новыми функциями: определение перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения;

согласование разработки национальных стандартов, разрабатываемых государственными органами в сфере стандартизации;



согласование разработки национальных классификаторов технико-экономической информации, разрабатываемых государственными органами в сфере стандартизации;

рассмотрение петиций физических лиц;



проведение цифровой трансформации. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее сообщалось, что новые функции появятся у МЦРИАП. Читайте также Новые функции появятся у МЦРИАП

Следите за новостями zakon.kz в: