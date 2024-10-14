Министерство торговли и интеграции наделили новыми полномочиями
Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 9 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в указ президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, положение о Министерстве торговли и интеграции РК дополнено новыми функциями:
- определение перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения;
- согласование разработки национальных стандартов, разрабатываемых государственными органами в сфере стандартизации;
- согласование разработки национальных классификаторов технико-экономической информации, разрабатываемых государственными органами в сфере стандартизации;
- рассмотрение петиций физических лиц;
- проведение цифровой трансформации.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что новые функции появятся у МЦРИАП.
Читайте также
Новые функции появятся у МЦРИАП
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript