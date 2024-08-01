Считается ли травмой на производстве избиение одного сотрудника другим на рабочем месте

Считается ли травмой с причинением вреда здоровью на производстве избиение одного сотрудника другим на рабочем месте в рабочее время? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу, расследованию подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти.

"Если на территории организации (рабочем месте) произошел конфликт между работниками, в результате которого работник (работники) получили травмы, его необходимо расследовать", – пояснили в Минтруда.

Расследование несчастного случая, за исключением случаев, подлежащих специальному расследованию, проводится комиссией, создаваемой актом работодателя. Пострадавших работников необходимо опросить и собрать с них объяснительные.

На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет связь несчастного случая с производственной деятельностью работодателя и, соответственно, объяснялось ли пребывание пострадавшего на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, или как несчастный случай, не связанный с трудовой деятельностью (п. 5 ст. 189 ТК).

"Таким образом, если конфликт (драка) работников произошел на территории организации (рабочем месте), то ее принадлежность к вредному или опасному производственному фактору устанавливается по результатам расследования. Без проведения расследования определить принадлежность конфликта между работниками к вредному или опасному производственному фактору не представляется возможным", – ответили в министерстве.

Если по результатам расследования конфликта (драка) на рабочем месте установлено, что пострадавший получил телесное повреждение и несчастный случай связан с производством, то конфликт (драка) является опасным производственным фактором.