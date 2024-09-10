Может ли сотрудник выполнять обязанности за двух других работников, находящихся в отпуске

Руководитель отдела уже получает доплату за возложение на него обязанностей сотрудника другого отдела. Может ли он одновременно выполнять обязанности еще и за своего подчиненного? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу работникам, выполняющим в одной и той же организации наряду со своей основной работой дополнительную работу по другой или такой же должности, либо обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата.

Поручаемые работникам дополнительные работы могут осуществляться путем:

совмещения должностей;

расширения зон обслуживания;

исполнения (замещения) обязанностей временно отсутствующего работника.

Размеры доплат за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются работодателем по соглашению с работником исходя из объема выполняемой работы.

При этом в Минтруда отметили, что законодательством не запрещено поручать дополнительную работу работнику за двух отсутствующих работников, доплата устанавливается исходя из объема выполняемой работы по соглашению сторон. Также не установлен запрет на установление доплаты руководителю за исполнение обязанностей его подчиненного.

Доплата работникам за исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника не производится в случае, если замещение временно отсутствующего работника входит в должностные обязанности замещающего работника. Например, в должностные обязанности заместителя начальника входит замещение должности начальника.