Управлять пастбищами на основе типового плана будут в Казахстане

Министр сельского хозяйства приказом от 29 июля 2024 года утвердил Типовой план по управлению пастбищами и их использованию, сообщает Zakon.kz.

План принимается в целях рационального использования пастбищ, устойчивого обеспечения потребности в кормах и предотвращения процессов деградации пастбищ.

При разработке Плана учитывают:

данные земельного баланса региона и информационной системы государственного земельного кадастра;

сведения геоботанического обследования пастбищ;

сведения о скотомогильниках (биометрических ямах);

сведения об объектах пастбищной инфраструктуры и о сервитутах для прогона сельскохозяйственных животных;

данные о численности поголовья сельскохозяйственных животных, полученные из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных, с указанием их владельцев;

данные о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам и половозрастным группам сельскохозяйственных животных;

сведения о численности поголовья сельскохозяйственных животных для выпаса на отгонных пастбищах;

данные об особенностях выпаса сельскохозяйственных животных на культурных и аридных пастбищах, землях лесного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий;

рекомендуемые схемы пастбищеоборотов по форме согласно приложению 5 к настоящему Плану;

официальная статистическая информация по статистике животноводства и растениеводства.

План содержит следующие приложения:

схема (карта) расположения пастбищ на территории административно-территориальной единицы в разрезе категорий земель, на которой указываются границы, площади и виды пастбищ, в том числе отгонных, сезонных, аридных и культурных, сведения об их собственниках или землепользователях на основании правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок;

схема (карта) с обозначением пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищ, на которой указываются границы и площади пастбищ, в том числе общественных пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья;

схема (карта) с обозначением рекомендуемых схем пастбищеоборотов, на которой указываются схемы пастбищеоборотов, рекомендуемые на основании геоботанического обследования пастбищ;

схема (карта) с обозначением сервитутов для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонных трасс и иных объектов пастбищной инфраструктуры, а также скотомогильников (биометрических ям), на которой указываются сервитуты для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонные трассы, объекты пастбищной инфраструктуры, месторасположение скотомогильников (биометрических ям);

схема (карта) с обозначением пастбищ, которые могут быть предоставлены в землепользование пастбищепользователям.

схема (карта) с обозначением пастбищ, подлежащих резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, на которой указываются границы и площади пастбищ, подлежащих резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья.

схема доступа к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленная согласно норме потребления воды, на которой указываются маршруты передвижения животных к водоисточникам.

схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах, на которой указываются границы и площади отгонных пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных;

проектное распределение (перераспределение) пастбищ между сельскими населенными пунктами, входящими в сельский округ, на котором указывается схема распределения (перераспределения) пастбищ между сельскими населенными пунктами сельского округа для поголовья сельскохозяйственных животных физических и юридических лиц, не обеспеченных пастбищами;

требования, необходимые для рационального использования пастбищ на соответствующей административно-территориальной единице, к которым относятся:

соблюдение предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ согласно приказу министра сельского хозяйства от 14 апреля 2015 года "Об утверждении предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ";



использование пастбищ с учетом пастбищеоборотов и источников водопользований;



разбивка площадей пастбищ на отдельные выпасные участки;



чередование участков пастбищ по сезонам года в пространстве и во времени (внутри сезона, года);



ежегодное оставление одного из участков пастбищеоборота без выпаса и сельскохозяйственных животных.

Также в документе сказано, что выпас сельскохозяйственных животных на пастбищах осуществляется в соответствии с правилами выпаса сельскохозяйственных животных, утверждаемыми местными исполнительными органами (акиматами) районов (городов областного значения) в соответствии с подпунктом 5-1) пункта 4 статьи 7 закона "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" на основании Типовых правил выпаса сельскохозяйственных животных, утвержденных приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года.

Выпас сельскохозяйственных животных на землях лесного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии со статьей 99 Лесного кодекса, Правилами сенокошения и пастьбы скота на участках государственного лесного фонда, утвержденными приказом министра сельского хозяйства от 12 октября 2015 года, статьями 95, 119, 125 Водного кодекса, статьями 23, 40, 43, 47, 48, 52, 69 закона "Об особо охраняемых природных территориях".

Предоставление земель запаса в собственность или землепользование для нужд сельского хозяйства осуществляется в соответствии со статьей 138 Земельного кодекса, Правилами организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, утвержденными приказом заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства РК от 20 декабря 2018 года.

Резервирование земель осуществляется в соответствии со статьей 49-2 Кодекса, Правилами резервирования земель, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.