Цифровой тенге внедряют в типовой план счетов

Министр финансов приказом от 6 августа 2026 года утвердил новый Типовой план счетов бухгалтерского учета, который начнет применяться с 1 января 2027 года, сообщает Zakon.kz.

С 2027 года изменится структура Типового плана счетов. Основные нововведения касаются классификации доходов и расходов.

Счет 1070 будет называться "Цифровой теңге и электронные денежные средства" – на нем будут учитывать оба вида денежных средств.

Раздел "Доходы" перераспределят на операционные, прочие операционные, инвестиционные и финансовые доходы.

Доля в прибыли ассоциированных и совместных организаций будет учитываться в составе инвестиционных доходов.

В Разделе "Расходы" вместо 8 будет 6 подразделов. Их также разделят по направлениям: операционные, прочие операционные, инвестиционные и финансовые.

Доля в убытке ассоциированных и совместных организаций будет отражаться в составе инвестиционных расходов.

Расходы по КПН переместятся из подраздела 7700 в 7500, а расходы по прекращаемой деятельности – в 7400.

Бухгалтерам необходимо заранее проверить рабочий план счетов, настройки учетных систем и аналитику доходов и расходов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.