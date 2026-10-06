Токаев назначил и освободил судей и председателей судов
Назначены на должность председателя:
по области Абай:
- Жарминского районного суда – Садуакасова Айгуль Мухаевна;
по Костанайской области:
- Рудненского городского суда – Накипова Шолпан Куанышбаевна с освобождением от должности председателя Сарыкольского районного суда этой же области.
Назначены на должность судьи:
по городу Астане:
- межрайонного суда по гражданским делам – Сейтова Марал Каскырбаевна с освобождением от должности судьи суда №2 города Актау Мангистауской области;
- Тлеубергенова Хабиба Касымовна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
- межрайонного суда по уголовным делам – Хасенова Аделия Ондасыновна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области;
- специализированного межрайонного административного суда – Ажакаева Гульнара Канатбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области;
- Жусупов Телжан Куанышбекович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области;
по городу Алматы:
- специализированного межрайонного следственного суда – Акшолаков Асет Апсеметович;
по городу Шымкенту:
- специализированного межрайонного экономического суда – Аятов Жанибек Салманулы с освобождением от должности судьи Тюлькубасского районного суда Туркестанской области;
по области Абай:
- межрайонного суда по гражданским делам города Семея – Галымова Жаннур Маратовна с освобождением от должности судьи Бескарагайского районного суда этой же области;
по Актюбинской области:
- Темирского районного суда – Муханбедьяров Наурызгали Романович;
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Бегалиев Ертуган Кайратович;
по Алматинской области:
- Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям – Бактаев Руслан Ержигитович;
- Карасайского районного суда – Жумаханов Марлен Жумаханович;
- специализированного межрайонного административного суда – Азамат Гулжан Илияскызы с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Атырауской области;
по Атырауской области:
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Аманжолов Нурхан Муратулы;
по Западно-Казахстанской области:
- Уральского городского суда – Убин Бауыржан Алпысбаевич;
- Сырымского районного суда – Жетпысбаева Умида Батырбековна;
по области Жетысу:
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Нургалиева Сауле Тукашевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних этой же области;
по Карагандинской области:
- специализированного следственного суда города Караганды – Есенбаев Исламхан Амангельдиевич с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда этой же области;
- специализированного межрайонного административного суда – Турсунов Данияр Маратович с освобождением от должности судьи районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области;
по Кызылординской области:
- специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды – Абубакирова Бибигуль Ахунбаевна с освобождением от должности судьи Байконырского городского суда этой же области;
по Северо-Казахстанской области:
- специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска – Гусев Михаил Михайлович с освобождением от должности председателя Петропавловского городского суда этой же области;
по Восточно-Казахстанской области:
- специализированного межрайонного экономического суда – Тасубаева Жанар Канапиякызы с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда этой же области.
Освобождены от занимаемых должностей:
- судья Кассационного суда по уголовным делам Омиртайулы Нурлан в связи с уходом в отставку;
- председатель судебной коллегии по административным делам суда города Шымкента – Кыдырбаева Гульмира Дурысбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
- председатель судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда Досымбет Калдарбек в связи с уходом в отставку;
- председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Уалиева Татти Кайргалиевна в связи с уходом в отставку;
- председатель судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда Абидов Нурмухаммат Махаматович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
- председатель судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Нурмагамбетов Рашид Амантаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
- председатель судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау Шайкамалов Канат Джандарбекович с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- судья Алматинского областного суда Курбанова Симузар Акбаровна в связи с уходом в отставку;
- судья Актюбинского областного суда Косумбетов Малибай Танатарович в связи с уходом в отставку;
- судья Атырауского областного суда Ташенова Айгуль Куанышевна в связи с уходом в отставку;
- судья Карагандинского областного суда Токпанов Эрнар Эльфирович в связи с уходом в отставку;
- судья суда области Ұлытау Кенжин Жакен Еденович в связи с уходом в отставку;
по городу Астане:
- судья межрайонного суда по гражданским делам Салыкбаева Жанна Женисовна в связи с уходом в отставку;
- судья специализированного межрайонного экономического суда Кусманова Алия Кабденовна в связи с уходом в отставку;
- судья межрайонного суда по уголовным делам Жапарбек Акжол Макулбекулы по собственному желанию;
по городу Алматы:
- председатель Алмалинского районного суда Ешеев Ардак Болатханович в связи с уходом в отставку;
- судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алиева Рауза Карсенбаевна в связи с уходом в отставку;
- судья районного суда № 2 Алмалинского района Акпаева Жанна Жуматаевна по собственному желанию;
- судья Алатауского районного суда Айкулов Даурен Сансызбаевич по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по области Абай:
- председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея Шыныбаев Ескендир Кайрбекович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
по Акмолинской области:
- председатель специализированного межрайонного административного суда Альжанов Бауыржан Серикович по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
по Алматинской области:
- судья Талгарского районного суда Абдигулов Хайдар Бакытулы по собственному желанию;
- председатель специализированного межрайонного административного суда Идирисов Мэлс Ермаганбетович по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;
по Атырауской области:
- судья Атырауского городского суда Дюсебалиев Айдарбек Сагинович в связи с уходом в отставку;
по Западно-Казахстанской области:
- судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Гайнединова Асел Рамазановна в связи с переходом на другую работу;
по Жамбылской области:
- председатель Шуского районного суда – Тлеубеков Мар-Лен Мынжанович в связи с уходом в отставку;
по области Жетысу:
- председатель Коксуского районного суда Садабаева Гульжазира в связи с уходом в отставку;
по Костанайской области:
- председатель специализированного межрайонного административного суда Дезиев Ибрагим Муцалхаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
- судья специализированного следственного суда города Костаная Раисов Абай Абдыгалиевич в связи с уходом в отставку;
- судья суда №2 города Костаная Бекишев Нурлан Кабиевич в связи с уходом в отставку;
- судья Костанайского межрайонного суда Айбасов Серик Едильбаевич в связи с уходом в отставку;
- Бурктубаев Арман Маратович в связи с уходом в отставку;
- судья Мендыкаринского районного суда Ертышпаев Амангельды Мухтарович в связи с уходом в отставку;
- судья Рудненского городского суда Иманбаева Гульсум Багдадовна по собственному желанию;
по Кызылординской области:
- судья Жалагашского районного суда Мизанбаев Асылхан Абитханович в связи со смертью;
по Мангистауской области:
- председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бердибеков Сериккали Канекешович в связи с переходом на другую работу;
- судья суда №2 города Актау Алданов Турар Арыстанович по собственному желанию;
- судья Мунайлинского районного суда Нургабылулы Канат в связи с переходом на другую работу;
по Павлодарской области:
- председатель специализированного межрайонного административного суда Бактияров Адлет Сайранович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
- председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара Омаров Нуржан Алибекович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
- председатель Экибастузского городского суда Сарсен Руслан Толеубайулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
по Северо-Казахстанской области:
- председатель специализированного межрайонного экономического суда Баймаханов Бекбол Алгибаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
- председатель суда № 2 города Петропавловска Ибраев Ерлан Тенбаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
по Туркестанской области:
- председатель Ордабасинского районного суда Сатыбалдиева Айжан Кулмановна с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- судья межрайонного суда города Туркестана – Садыроп Куралай Музартовна в связи с уходом в отставку;
по Восточно-Казахстанской области:
- председатель суда района Алтай Садыкова Айнур Камзабековна в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда.
Указ вводится в действие со дня его подписания.