Токаев назначил и освободил судей и председателей судов

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 октября 2026 года о назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов РК, сообщает Zakon.kz.

Назначены на должность председателя: по области Абай: Жарминского районного суда – Садуакасова Айгуль Мухаевна; по Костанайской области: Рудненского городского суда – Накипова Шолпан Куанышбаевна с освобождением от должности председателя Сарыкольского районного суда этой же области. Назначены на должность судьи: по городу Астане: межрайонного суда по гражданским делам – Сейтова Марал Каскырбаевна с освобождением от должности судьи суда №2 города Актау Мангистауской области;

Тлеубергенова Хабиба Касымовна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

межрайонного суда по уголовным делам – Хасенова Аделия Ондасыновна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области;

специализированного межрайонного административного суда – Ажакаева Гульнара Канатбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области;

Жусупов Телжан Куанышбекович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области; по городу Алматы: специализированного межрайонного следственного суда – Акшолаков Асет Апсеметович; по городу Шымкенту: специализированного межрайонного экономического суда – Аятов Жанибек Салманулы с освобождением от должности судьи Тюлькубасского районного суда Туркестанской области; по области Абай: межрайонного суда по гражданским делам города Семея – Галымова Жаннур Маратовна с освобождением от должности судьи Бескарагайского районного суда этой же области; по Актюбинской области: Темирского районного суда – Муханбедьяров Наурызгали Романович;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Бегалиев Ертуган Кайратович; по Алматинской области: Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям – Бактаев Руслан Ержигитович;

Карасайского районного суда – Жумаханов Марлен Жумаханович;

специализированного межрайонного административного суда – Азамат Гулжан Илияскызы с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Атырауской области; по Атырауской области: специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Аманжолов Нурхан Муратулы; по Западно-Казахстанской области: Уральского городского суда – Убин Бауыржан Алпысбаевич;

Сырымского районного суда – Жетпысбаева Умида Батырбековна; по области Жетысу: специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Нургалиева Сауле Тукашевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних этой же области; по Карагандинской области: специализированного следственного суда города Караганды – Есенбаев Исламхан Амангельдиевич с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда этой же области;

специализированного межрайонного административного суда – Турсунов Данияр Маратович с освобождением от должности судьи районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области; по Кызылординской области: специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды – Абубакирова Бибигуль Ахунбаевна с освобождением от должности судьи Байконырского городского суда этой же области; по Северо-Казахстанской области: специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска – Гусев Михаил Михайлович с освобождением от должности председателя Петропавловского городского суда этой же области; по Восточно-Казахстанской области: специализированного межрайонного экономического суда – Тасубаева Жанар Канапиякызы с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда этой же области. Освобождены от занимаемых должностей: судья Кассационного суда по уголовным делам Омиртайулы Нурлан в связи с уходом в отставку;

председатель судебной коллегии по административным делам суда города Шымкента – Кыдырбаева Гульмира Дурысбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

председатель судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда Досымбет Калдарбек в связи с уходом в отставку;

председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Уалиева Татти Кайргалиевна в связи с уходом в отставку;

председатель судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда Абидов Нурмухаммат Махаматович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

председатель судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Нурмагамбетов Рашид Амантаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

председатель судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау Шайкамалов Канат Джандарбекович с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судья Алматинского областного суда Курбанова Симузар Акбаровна в связи с уходом в отставку;

судья Актюбинского областного суда Косумбетов Малибай Танатарович в связи с уходом в отставку;

судья Атырауского областного суда Ташенова Айгуль Куанышевна в связи с уходом в отставку;

судья Карагандинского областного суда Токпанов Эрнар Эльфирович в связи с уходом в отставку;

судья суда области Ұлытау Кенжин Жакен Еденович в связи с уходом в отставку; по городу Астане: судья межрайонного суда по гражданским делам Салыкбаева Жанна Женисовна в связи с уходом в отставку;

судья специализированного межрайонного экономического суда Кусманова Алия Кабденовна в связи с уходом в отставку;

судья межрайонного суда по уголовным делам Жапарбек Акжол Макулбекулы по собственному желанию; по городу Алматы: председатель Алмалинского районного суда Ешеев Ардак Болатханович в связи с уходом в отставку;

судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алиева Рауза Карсенбаевна в связи с уходом в отставку;

судья районного суда № 2 Алмалинского района Акпаева Жанна Жуматаевна по собственному желанию;

судья Алатауского районного суда Айкулов Даурен Сансызбаевич по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; по области Абай: председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея Шыныбаев Ескендир Кайрбекович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; по Акмолинской области: председатель специализированного межрайонного административного суда Альжанов Бауыржан Серикович по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда; по Алматинской области: судья Талгарского районного суда Абдигулов Хайдар Бакытулы по собственному желанию;

председатель специализированного межрайонного административного суда Идирисов Мэлс Ермаганбетович по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи; по Атырауской области: судья Атырауского городского суда Дюсебалиев Айдарбек Сагинович в связи с уходом в отставку; по Западно-Казахстанской области: судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Гайнединова Асел Рамазановна в связи с переходом на другую работу; по Жамбылской области: председатель Шуского районного суда – Тлеубеков Мар-Лен Мынжанович в связи с уходом в отставку; по области Жетысу: председатель Коксуского районного суда Садабаева Гульжазира в связи с уходом в отставку; по Костанайской области: председатель специализированного межрайонного административного суда Дезиев Ибрагим Муцалхаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

судья специализированного следственного суда города Костаная Раисов Абай Абдыгалиевич в связи с уходом в отставку;

судья суда №2 города Костаная Бекишев Нурлан Кабиевич в связи с уходом в отставку;

судья Костанайского межрайонного суда Айбасов Серик Едильбаевич в связи с уходом в отставку;

Бурктубаев Арман Маратович в связи с уходом в отставку;

судья Мендыкаринского районного суда Ертышпаев Амангельды Мухтарович в связи с уходом в отставку;

судья Рудненского городского суда Иманбаева Гульсум Багдадовна по собственному желанию; по Кызылординской области: судья Жалагашского районного суда Мизанбаев Асылхан Абитханович в связи со смертью; по Мангистауской области: председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бердибеков Сериккали Канекешович в связи с переходом на другую работу;

судья суда №2 города Актау Алданов Турар Арыстанович по собственному желанию;

судья Мунайлинского районного суда Нургабылулы Канат в связи с переходом на другую работу; по Павлодарской области: председатель специализированного межрайонного административного суда Бактияров Адлет Сайранович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара Омаров Нуржан Алибекович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

председатель Экибастузского городского суда Сарсен Руслан Толеубайулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда; по Северо-Казахстанской области: председатель специализированного межрайонного экономического суда Баймаханов Бекбол Алгибаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

председатель суда № 2 города Петропавловска Ибраев Ерлан Тенбаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; по Туркестанской области: председатель Ордабасинского районного суда Сатыбалдиева Айжан Кулмановна с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судья межрайонного суда города Туркестана – Садыроп Куралай Музартовна в связи с уходом в отставку; по Восточно-Казахстанской области: председатель суда района Алтай Садыкова Айнур Камзабековна в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда. Указ вводится в действие со дня его подписания.

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