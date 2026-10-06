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Право

Токаев назначил и освободил судей и председателей судов

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 11:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 октября 2026 года о назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов РК, сообщает Zakon.kz.

Назначены на должность председателя:

по области Абай:

  • Жарминского районного суда – Садуакасова Айгуль Мухаевна;

по Костанайской области:

  • Рудненского городского суда – Накипова Шолпан Куанышбаевна с освобождением от должности председателя Сарыкольского районного суда этой же области.

Назначены на должность судьи:

по городу Астане:

  • межрайонного суда по гражданским делам – Сейтова Марал Каскырбаевна с освобождением от должности судьи суда №2 города Актау Мангистауской области;
  • Тлеубергенова Хабиба Касымовна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
  • межрайонного суда по уголовным делам – Хасенова Аделия Ондасыновна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области;
  • специализированного межрайонного административного суда – Ажакаева Гульнара Канатбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области;
  • Жусупов Телжан Куанышбекович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области;

по городу Алматы:

  • специализированного межрайонного следственного суда – Акшолаков Асет Апсеметович;

по городу Шымкенту:

  • специализированного межрайонного экономического суда – Аятов Жанибек Салманулы с освобождением от должности судьи Тюлькубасского районного суда Туркестанской области;

по области Абай:

  • межрайонного суда по гражданским делам города Семея – Галымова Жаннур Маратовна с освобождением от должности судьи Бескарагайского районного суда этой же области;

по Актюбинской области:

  • Темирского районного суда – Муханбедьяров Наурызгали Романович;
  • специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Бегалиев Ертуган Кайратович;

по Алматинской области:

  • Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям – Бактаев Руслан Ержигитович;
  • Карасайского районного суда – Жумаханов Марлен Жумаханович;
  • специализированного межрайонного административного суда – Азамат Гулжан Илияскызы с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау Атырауской области;

по Атырауской области:

  • специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Аманжолов Нурхан Муратулы;

по Западно-Казахстанской области:

  • Уральского городского суда – Убин Бауыржан Алпысбаевич;
  • Сырымского районного суда – Жетпысбаева Умида Батырбековна;

по области Жетысу:

  • специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Нургалиева Сауле Тукашевна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних этой же области;

по Карагандинской области:

  • специализированного следственного суда города Караганды – Есенбаев Исламхан Амангельдиевич с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда этой же области;
  • специализированного межрайонного административного суда – Турсунов Данияр Маратович с освобождением от должности судьи районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды этой же области;

по Кызылординской области:

  • специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды – Абубакирова Бибигуль Ахунбаевна с освобождением от должности судьи Байконырского городского суда этой же области;

по Северо-Казахстанской области:

  • специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска – Гусев Михаил Михайлович с освобождением от должности председателя Петропавловского городского суда этой же области;

по Восточно-Казахстанской области:

  • специализированного межрайонного экономического суда – Тасубаева Жанар Канапиякызы с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда этой же области.

Освобождены от занимаемых должностей:

  • судья Кассационного суда по уголовным делам Омиртайулы Нурлан в связи с уходом в отставку;
  • председатель судебной коллегии по административным делам суда города Шымкента – Кыдырбаева Гульмира Дурысбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
  • председатель судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда Досымбет Калдарбек в связи с уходом в отставку;
  • председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Уалиева Татти Кайргалиевна в связи с уходом в отставку;
  • председатель судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда Абидов Нурмухаммат Махаматович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
  • председатель судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Нурмагамбетов Рашид Амантаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
  • председатель судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау Шайкамалов Канат Джандарбекович с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
  • судья Алматинского областного суда Курбанова Симузар Акбаровна в связи с уходом в отставку;
  • судья Актюбинского областного суда Косумбетов Малибай Танатарович в связи с уходом в отставку;
  • судья Атырауского областного суда Ташенова Айгуль Куанышевна в связи с уходом в отставку;
  • судья Карагандинского областного суда Токпанов Эрнар Эльфирович в связи с уходом в отставку;
  • судья суда области Ұлытау Кенжин Жакен Еденович в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

  • судья межрайонного суда по гражданским делам Салыкбаева Жанна Женисовна в связи с уходом в отставку;
  • судья специализированного межрайонного экономического суда Кусманова Алия Кабденовна в связи с уходом в отставку;
  • судья межрайонного суда по уголовным делам Жапарбек Акжол Макулбекулы по собственному желанию;

по городу Алматы:

  • председатель Алмалинского районного суда Ешеев Ардак Болатханович в связи с уходом в отставку;
  • судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алиева Рауза Карсенбаевна в связи с уходом в отставку;
  • судья районного суда № 2 Алмалинского района Акпаева Жанна Жуматаевна по собственному желанию;
  • судья Алатауского районного суда Айкулов Даурен Сансызбаевич по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по области Абай:

  • председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея Шыныбаев Ескендир Кайрбекович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Акмолинской области:

  • председатель специализированного межрайонного административного суда Альжанов Бауыржан Серикович по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

по Алматинской области:

  • судья Талгарского районного суда Абдигулов Хайдар Бакытулы по собственному желанию;
  • председатель специализированного межрайонного административного суда Идирисов Мэлс Ермаганбетович по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;

по Атырауской области:

  • судья Атырауского городского суда Дюсебалиев Айдарбек Сагинович в связи с уходом в отставку;

по Западно-Казахстанской области:

  • судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Гайнединова Асел Рамазановна в связи с переходом на другую работу;

по Жамбылской области:

  • председатель Шуского районного суда – Тлеубеков Мар-Лен Мынжанович в связи с уходом в отставку;

по области Жетысу:

  • председатель Коксуского районного суда Садабаева Гульжазира в связи с уходом в отставку;

по Костанайской области:

  • председатель специализированного межрайонного административного суда Дезиев Ибрагим Муцалхаевич в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
  • судья специализированного следственного суда города Костаная Раисов Абай Абдыгалиевич в связи с уходом в отставку;
  • судья суда №2 города Костаная Бекишев Нурлан Кабиевич в связи с уходом в отставку;
  • судья Костанайского межрайонного суда Айбасов Серик Едильбаевич в связи с уходом в отставку;
  • Бурктубаев Арман Маратович в связи с уходом в отставку;
  • судья Мендыкаринского районного суда Ертышпаев Амангельды Мухтарович в связи с уходом в отставку;
  • судья Рудненского городского суда Иманбаева Гульсум Багдадовна по собственному желанию;

по Кызылординской области:

  • судья Жалагашского районного суда Мизанбаев Асылхан Абитханович в связи со смертью;

по Мангистауской области:

  • председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бердибеков Сериккали Канекешович в связи с переходом на другую работу;
  • судья суда №2 города Актау Алданов Турар Арыстанович по собственному желанию;
  • судья Мунайлинского районного суда Нургабылулы Канат в связи с переходом на другую работу;

по Павлодарской области:

  • председатель специализированного межрайонного административного суда Бактияров Адлет Сайранович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
  • председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Павлодара Омаров Нуржан Алибекович в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
  • председатель Экибастузского городского суда Сарсен Руслан Толеубайулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Северо-Казахстанской области:

  • председатель специализированного межрайонного экономического суда Баймаханов Бекбол Алгибаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
  • председатель суда № 2 города Петропавловска Ибраев Ерлан Тенбаевич в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

по Туркестанской области:

  • председатель Ордабасинского районного суда Сатыбалдиева Айжан Кулмановна с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
  • судья межрайонного суда города Туркестана – Садыроп Куралай Музартовна в связи с уходом в отставку;

по Восточно-Казахстанской области:

  • председатель суда района Алтай Садыкова Айнур Камзабековна в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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