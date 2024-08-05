Постановка на учет иностранных печатных изданий: разработаны правила

Министерство культуры и информации разработало правила осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории РК, осуществляется Комитетом информации Министерства культуры и информации (услугодатель).

Для получения государственной услуги физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг в области масс-медиа в Казахстане (услугополучатель), направляют в комитет через веб-портал электронного правительства (egov.kz, elicense.kz) заявление, а также документы, необходимые для оказания госуслуги.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, документ, подтверждающий оплату, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.



Статус о принятии запроса на государственную услугу с указанием даты, места получения результата оказания государственной услуги направляется услугополучателю через портал на "личный кабинет".

Сотрудник ответственного структурного подразделения комитета в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов. При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления направляется заявителю в личный кабинет портала в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или его заместителей, сотрудником ответственного структурного подразделения услугодателя.

Сотрудник ответственного структурного подразделения комитета в течение восьми рабочих дней рассматривает документы на соответствие требованиям правил, по итогам формирует справку об учете иностранных периодических изданий, распространяемых на территории республики.

При несоответствии заявителя установленным требованиям услугодатель выносит предварительное решение об отказе в оказании государственной услуги, о котором уведомляет заявителя не позднее чем за три рабочих дня до его подписания.

Услугополучателем предоставляется возражение к предварительному решению об отказе в оказании государственной услуги в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

По результатам заслушивания комитет формирует справку об учете иностранных периодических изданий, распространяемых на территории РК, либо мотивированный отказ в оказании госуслуги.

Результат оказания госуслуги направляется в личный кабинет заявителя на портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя или его заместителей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

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