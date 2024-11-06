Правила учета иностранных печатных изданий утвердили в Казахстане
Учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории РК, осуществляет Комитет информации Министерства культуры и информации РК (услугодатель) на основании заявления услугополучателя.
Учет осуществляется путем постановки на учет в рамках оказания соответствующей государственной услуги.
После осуществления постановки на учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых в РК сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя, вносит в единый реестр сведения о поставленных на учет иностранных периодических печатных изданиях, распространяемых в РК.
Сведения о поставленных на учет иностранных периодических печатных изданиях, распространяемых в РК вносятся в реестр в течение 5 рабочих дней со дня постановки на учет.
Для получения государственной услуги физические и (или) юридические лица осуществляющие деятельность по предоставлению услуг в области масс-медиа в РК (услугополучатель) направляют услугодателю через Портал "электронного правительства" заявление, а также документы указанные в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Постановка на учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан".
В Перечне указано, что сведения о данных документа, удостоверяющего личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Статус о принятии запроса на государственную услугу направляется услугополучателю через портал на "личный кабинет".
Канцелярия услугодателя в день поступления документов принимает, регистрирует и передает их на исполнение ответственному структурному подразделению.
Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов, проверяет полноту представленных документов.
При представлении услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в указанные сроки отказывает в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или его заместителей уполномоченного органа и направляет заявителю в личный кабинет Портала.
При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.
Услугодатель уведомляет услугополучателя о заслушивании не менее чем за 3 рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления в соответствствии с пунктом 1 статьи 73 АППК РК.
По результатам заслушивания услугодатель формирует справку об учете иностранных периодических изданий, распространяемых на территории РК, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги. Госуслуга оказывается бесплатно в срок 10 рабочих дней.
Результат оказания государственной услуги направляется в личный кабинет услугополучателя на Портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя, или его заместителей.
Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги в случаях:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, настоящих Правил;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;
- отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
При внесении изменений и (или) дополнений в Правила услугодатель направляет оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в Единый контакт-центр и услугодателю информацию о таких изменениях и (или) дополнениях в течение 3 рабочих дней с даты утверждения.
Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года.