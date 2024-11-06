Правила учета иностранных печатных изданий утвердили в Казахстане

Министр культуры и информации приказом от 31 октября 2024 года утвердила Правила осуществления учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории РК, осуществляет Комитет информации Министерства культуры и информации РК (услугодатель) на основании заявления услугополучателя.

Учет осуществляется путем постановки на учет в рамках оказания соответствующей государственной услуги.

После осуществления постановки на учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых в РК сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя, вносит в единый реестр сведения о поставленных на учет иностранных периодических печатных изданиях, распространяемых в РК.

Сведения о поставленных на учет иностранных периодических печатных изданиях, распространяемых в РК вносятся в реестр в течение 5 рабочих дней со дня постановки на учет.

Для получения государственной услуги физические и (или) юридические лица осуществляющие деятельность по предоставлению услуг в области масс-медиа в РК (услугополучатель) направляют услугодателю через Портал "электронного правительства" заявление, а также документы указанные в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Постановка на учет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан".

В Перечне указано, что сведения о данных документа, удостоверяющего личность услугополучателя, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Статус о принятии запроса на государственную услугу направляется услугополучателю через портал на "личный кабинет".

Канцелярия услугодателя в день поступления документов принимает, регистрирует и передает их на исполнение ответственному структурному подразделению.

Сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов, проверяет полноту представленных документов.

При представлении услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в указанные сроки отказывает в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или его заместителей уполномоченного органа и направляет заявителю в личный кабинет Портала.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Услугодатель уведомляет услугополучателя о заслушивании не менее чем за 3 рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления в соответствствии с пунктом 1 статьи 73 АППК РК.

По результатам заслушивания услугодатель формирует справку об учете иностранных периодических изданий, распространяемых на территории РК, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги. Госуслуга оказывается бесплатно в срок 10 рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги направляется в личный кабинет услугополучателя на Портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя, или его заместителей.

Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги в случаях:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, настоящих Правил;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

При внесении изменений и (или) дополнений в Правила услугодатель направляет оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", в Единый контакт-центр и услугодателю информацию о таких изменениях и (или) дополнениях в течение 3 рабочих дней с даты утверждения.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2024 года.