Как будут предоставлять информацию СМИ при ЧС

Министерство культуры и информации разработало Правила предоставления официальных сообщений средствам массовой информации при нарушении условий жизнедеятельности населения на определенной территории, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что с момента возникновения фактов нарушения условий жизнедеятельности населения центральные государственные органы и местные исполнительные органы, к компетенции которых они относятся, не позднее трех часов предоставляют средствам массовой информации официальное сообщение.

Формирование официального сообщения осуществляется уполномоченным лицом (подразделением) по взаимодействию со средствами массовой информации и согласовывается с первым руководителем центрального государственного или местного исполнительного органа, либо лицом, замещающим его.

Официальное сообщение на момент его предоставления должно содержать максимально исчерпывающие данные касательно сложившихся условий, нарушающих жизнедеятельность, и принимаемых мер по их устранению.

Предоставление официального сообщения о фактах нарушения условий жизнедеятельности населения средствам массовой информации осуществляется посредством:

публикации официального сообщения на официальном интернет-ресурсе центрального государственного либо местного исполнительного органа и официальных аккаунтах в социальных сетях;

специальной рассылки официального сообщения на имеющиеся электронные адреса средств массовой информации;

проведения брифинга на площадках служб коммуникаций и государственных органов.

Документ разработан в рамках реализации закона "О масс-медиа".

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали новые правила оказания услуг телерадиовещания.