Как будут предоставлять информацию СМИ при ЧС
Так, говорится, что с момента возникновения фактов нарушения условий жизнедеятельности населения центральные государственные органы и местные исполнительные органы, к компетенции которых они относятся, не позднее трех часов предоставляют средствам массовой информации официальное сообщение.
Формирование официального сообщения осуществляется уполномоченным лицом (подразделением) по взаимодействию со средствами массовой информации и согласовывается с первым руководителем центрального государственного или местного исполнительного органа, либо лицом, замещающим его.
Официальное сообщение на момент его предоставления должно содержать максимально исчерпывающие данные касательно сложившихся условий, нарушающих жизнедеятельность, и принимаемых мер по их устранению.
Предоставление официального сообщения о фактах нарушения условий жизнедеятельности населения средствам массовой информации осуществляется посредством:
- публикации официального сообщения на официальном интернет-ресурсе центрального государственного либо местного исполнительного органа и официальных аккаунтах в социальных сетях;
- специальной рассылки официального сообщения на имеющиеся электронные адреса средств массовой информации;
- проведения брифинга на площадках служб коммуникаций и государственных органов.
Документ разработан в рамках реализации закона "О масс-медиа".
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 августа.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали новые правила оказания услуг телерадиовещания.