Какие товары, работы, услуги будут приобретать в рамках госзакупок у малых и средних предпринимателей
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Министерство финансов подготовило проект приказа "Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, порядка и объема государственных закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства", сообщает Zakon.kz.
Проект разработан в реализацию пункта 7 статьи 27 закона "О государственных закупках".
В перечень вошли:
- товары, включенные в реестр отечественных производителей ТРУ;
- работы, не связанные со строительством;
- услуги.
Стоимость перечисленных товаров, работ и услуг не должна превышать 50 тыс. МРП (184 млн 600 тыс. тенге в 2024 году).
Перечень планируют применять с 1 января 2025 года.
По мнению разработчиков, принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 августа 2024 года.
Мы писали, что в Казахстане ужесточают условия участия в госзакупках.
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