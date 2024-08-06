Какие товары, работы, услуги будут приобретать в рамках госзакупок у малых и средних предпринимателей

Министерство финансов подготовило проект приказа "Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, порядка и объема государственных закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в реализацию пункта 7 статьи 27 закона "О государственных закупках".

В перечень вошли:

товары, включенные в реестр отечественных производителей ТРУ;

работы, не связанные со строительством;

услуги.

Стоимость перечисленных товаров, работ и услуг не должна превышать 50 тыс. МРП (184 млн 600 тыс. тенге в 2024 году).

Перечень планируют применять с 1 января 2025 года.

По мнению разработчиков, принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 августа 2024 года.

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