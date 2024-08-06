Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие товары, работы, услуги будут приобретать в рамках госзакупок у малых и средних предпринимателей

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, деньги, торговля, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 09:25 Фото: freepik
Министерство финансов подготовило проект приказа "Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, порядка и объема государственных закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в реализацию пункта 7 статьи 27 закона "О государственных закупках".

В перечень вошли:

  • товары, включенные в реестр отечественных производителей ТРУ;
  • работы, не связанные со строительством;
  • услуги.

Стоимость перечисленных товаров, работ и услуг не должна превышать 50 тыс. МРП (184 млн 600 тыс. тенге в 2024 году).

Перечень планируют применять с 1 января 2025 года.

По мнению разработчиков, принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 августа 2024 года.

Мы писали, что в Казахстане ужесточают условия участия в госзакупках.

Читайте также

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
Новые квоты при поступлении в вузы вводят в Казахстане
Приемная комиссия, прием документов, поступление в университет, вуз, абитуриент, студент
В Казахстане изменились правила приема в вузы КНБ
Здание школы, школа, флаг Казахстана, учебное заведение
Назначение на должности первых руководителей организаций образования: что изменится
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Бокс
ОИ-2024: Назым Кызайбай, Нора Джеруто и другие казахстанские атлеты, которые выступят 6 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: