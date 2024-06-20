В Казахстане ужесточают условия участия в госзакупках

Депутаты Сената на пленарном заседании 20 июня одобрили закон "О государственных закупках" с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, законом вводится ряд важных норм. В частности, для исключения участия в закупках псевдокомпаний вводится норма, согласно которой заказчик будет вправе требовать от поставщика наличия материальных и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору.

"В настоящее время имеют место случаи, когда госзакупки выигрывают одни и те же компании с явными признаками аффилированности. С целью исключения этого будет предусмотрен порядок снижения баллов участника при наличии у него незавершенных или надлежаще исполненных договоров закупок", – подчеркнул депутат Шакарим Буктугутов.

В целях поддержки отечественных товаропроизводителей будет предоставляться возможность заключения офтейк-контрактов способом из одного источника. А государственные закупки товаров, работ и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства будут осуществляются по перечню, который будет утверждаться уполномоченным органом.



Также законом вводятся нормы по договору о строительстве "под ключ", это своего рода аналог EPC-контракта, который широко используется во всем мире.

Ранее председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками. А также рассказал о том, как некоторые предприниматели выигрывают тендера, поставляя импортные товары под видом отечественных.

