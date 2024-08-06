Законен ли запрет на видеокамеры в реанимации: решение Конституционного суда
Казахстанец обратился в Конституционный суд, чтобы проверить на соответствие Конституции пункт 12 Правил применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях в целях обеспечения защиты прав пациентов и медицинских работников.
Данная норма права запрещает использование видеокамер в комнатах личной гигиены, процедурных кабинетах и операционных блоках.
По мнению заявителя, в результате нахождения с реанимационном отделении медицинского учреждения после перенесенной им операции имели место действия медицинского персонала с целью лишения его жизни и незаконного изъятия органов для трансплантации.
Данный случай был предметом рассмотрения органов прокуратуры и суда, которые не выявили нарушений. Также было отказано в установке видеокамер в реанимационном отделении со ссылкой на указанную норму.
Конституционный суд по итогам изучения отметил имеющиеся правовые инструменты по судебной защите и пришел к выводу об отсутствии допустимых условий для проверки указанной нормы на соответствие Конституции.