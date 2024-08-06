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Законодательство РК

Законен ли запрет на видеокамеры в реанимации: решение Конституционного суда

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 11:00 Фото: primeminister.kz
Конституционный суд РК не выявил допустимых условий для проверки на соответствие Конституции запрета на видеокамеры в реанимационных отделениях, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец обратился в Конституционный суд, чтобы проверить на соответствие Конституции пункт 12 Правил применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях в целях обеспечения защиты прав пациентов и медицинских работников.

Данная норма права запрещает использование видеокамер в комнатах личной гигиены, процедурных кабинетах и операционных блоках.

По мнению заявителя, в результате нахождения с реанимационном отделении медицинского учреждения после перенесенной им операции имели место действия медицинского персонала с целью лишения его жизни и незаконного изъятия органов для трансплантации.

Данный случай был предметом рассмотрения органов прокуратуры и суда, которые не выявили нарушений. Также было отказано в установке видеокамер в реанимационном отделении со ссылкой на указанную норму.

Конституционный суд по итогам изучения отметил имеющиеся правовые инструменты по судебной защите и пришел к выводу об отсутствии допустимых условий для проверки указанной нормы на соответствие Конституции.

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