Более 82 млрд тенге выделило правительство на развитие Бурлинского района в ЗКО

Постановлением правительства от 6 августа 2024 года внесены изменения в постановление "О дополнительном выделении финансовых средств на социальные и инфраструктурные проекты в рамках соглашения о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.

В частности, речь идет о выделении подрядчиком по ОСРП дополнительных средств на период 2023-2025 годы в размере 82 400 000 000 (восемьдесят два миллиарда четыреста миллионов) тенге на социальные и инфраструктурные проекты Западно-Казахстанской области.

К примеру, на указанные средства планируется построить:

Дворец школьников и молодежи в городе Аксай;

школы на 900 мест в селе Бурлин Бурлинского района, на 60 мест в селе Канай Бурлинского района, на 60 мест в селе Облавка Бумаколского сельского округа Бурлинского района;

спортивные залы в селах Жарсуат и Кентубек Бурлинского района;

культурно-спортивный комплекс в селе Кызылтал;

центр национальных видов спорта в городе Аксай.

Кроме того, планируется:

Реконструкция стадиона "Жастар" в Аксае.

Капитальный ремонт Дома культуры в селах Жарсуат, Бумаколь, Кентубек.

Реконструкция парка культуры и отдыха "Наурыз" в городе Аксай.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации" км 0-144" участок км 36-72.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации" км 0-144" участок км 72-108.

Также планируется приобрести медицинское оборудование для медицинских организаций области в рамках модернизации медицинской сети.

В документ также добавлен подпункт об осуществлении ведения счета нефтегазовых операций, в том числе в части размера затраченных и остаточных средств, выделенных в соответствии с настоящим постановлением, условиями приложения 6 к ОСРП.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.