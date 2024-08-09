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Более 82 млрд тенге выделило правительство на развитие Бурлинского района в ЗКО

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 10:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 6 августа 2024 года внесены изменения в постановление "О дополнительном выделении финансовых средств на социальные и инфраструктурные проекты в рамках соглашения о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.

В частности, речь идет о выделении подрядчиком по ОСРП дополнительных средств на период 2023-2025 годы в размере 82 400 000 000 (восемьдесят два миллиарда четыреста миллионов) тенге на социальные и инфраструктурные проекты Западно-Казахстанской области.

К примеру, на указанные средства планируется построить:

  • Дворец школьников и молодежи в городе Аксай;
  • школы на 900 мест в селе Бурлин Бурлинского района, на 60 мест в селе Канай Бурлинского района, на 60 мест в селе Облавка Бумаколского сельского округа Бурлинского района;
  • спортивные залы в селах Жарсуат и Кентубек Бурлинского района;
  • культурно-спортивный комплекс в селе Кызылтал;
  • центр национальных видов спорта в городе Аксай.

Кроме того, планируется:

  • Реконструкция стадиона "Жастар" в Аксае.
  • Капитальный ремонт Дома культуры в селах Жарсуат, Бумаколь, Кентубек.
  • Реконструкция парка культуры и отдыха "Наурыз" в городе Аксай.
  • Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации" км 0-144" участок км 36-72.
  • Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации" км 0-144" участок км 72-108. 

Также планируется приобрести медицинское оборудование для медицинских организаций области в рамках модернизации медицинской сети.

В документ также добавлен подпункт об осуществлении ведения счета нефтегазовых операций, в том числе в части размера затраченных и остаточных средств, выделенных в соответствии с настоящим постановлением, условиями приложения 6 к ОСРП.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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