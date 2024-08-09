Более 82 млрд тенге выделило правительство на развитие Бурлинского района в ЗКО
В частности, речь идет о выделении подрядчиком по ОСРП дополнительных средств на период 2023-2025 годы в размере 82 400 000 000 (восемьдесят два миллиарда четыреста миллионов) тенге на социальные и инфраструктурные проекты Западно-Казахстанской области.
К примеру, на указанные средства планируется построить:
- Дворец школьников и молодежи в городе Аксай;
- школы на 900 мест в селе Бурлин Бурлинского района, на 60 мест в селе Канай Бурлинского района, на 60 мест в селе Облавка Бумаколского сельского округа Бурлинского района;
- спортивные залы в селах Жарсуат и Кентубек Бурлинского района;
- культурно-спортивный комплекс в селе Кызылтал;
- центр национальных видов спорта в городе Аксай.
Кроме того, планируется:
- Реконструкция стадиона "Жастар" в Аксае.
- Капитальный ремонт Дома культуры в селах Жарсуат, Бумаколь, Кентубек.
- Реконструкция парка культуры и отдыха "Наурыз" в городе Аксай.
- Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации" км 0-144" участок км 36-72.
- Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации" км 0-144" участок км 72-108.
Также планируется приобрести медицинское оборудование для медицинских организаций области в рамках модернизации медицинской сети.
В документ также добавлен подпункт об осуществлении ведения счета нефтегазовых операций, в том числе в части размера затраченных и остаточных средств, выделенных в соответствии с настоящим постановлением, условиями приложения 6 к ОСРП.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.