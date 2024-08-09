В Казахстане изменились правила выдачи лицензии вузам на образовательную деятельность

Приказом министра науки и высшего образования от 5 августа 2024 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью в сфере высшего и послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что ответственный сотрудник в течение 22 рабочих дней проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее или послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им, в том числе с возможностью посещения услугополучателя, формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию образовательной деятельности.

Также говорится, что уполномоченный орган в области науки и высшего образования извещает услугодателей, оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства, а также Единый контакт-центр об изменениях и дополнениях, внесенных в настоящие Правила.

В новой редакции также изложен перечень документов для оказания госуслуги.

Выдача лицензии и/или приложения к лицензии:

запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

сведения, подтверждающие уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, предусмотренных пунктом 6 настоящего перечня основных требований;

При получении приложения к лицензии услугополучателями, реализующими образовательные программы высшего, послевузовского образования, по новым для них направлениям подготовки кадров подача документов на портале производится отдельно по каждому запрашиваемому направлению подготовки кадров с указанием Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК.

В зависимости от реализуемых образовательных учебных программ дополнительно прилагаются следующие документы:

По базовым квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности организаций высшего или послевузовского образования (ОВПО) для реализации образовательных программ бакалавриата, магистратуры, резидентуры и доктарантуры:

формы сведений согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 к перечню основных требований;

электронная копия образовательной программы, внесенной в реестр образовательных программ уполномоченного органа в области науки и высшего образования по направлению подготовки кадров, разработанной на государственном языке и языке(ах) обучения на полный период обучения;

для ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело", а также Академии правосудия при Верховном суде РК – копия образовательной программы, учебного плана по направлению подготовки кадров, разработанных на полный период обучения на государственном языке и языке(ах) обучения;

электронные копии документов, подтверждающих ежегодное обновление фонда учебной литературы;

электронные копии договоров (соглашений) (не менее двух) с библиотеками и научными организациями на совместное использование библиотечных фондов;

электронная копия документа, подтверждающего обеспечение медицинского обслуживания обучающихся организацией здравоохранения. Допускается наличие одного медицинского пункта при соединении учебных корпусов внутренними переходами, за исключением ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело";

электронные копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения или оперативного управления или доверительного управления на здания (учебные корпуса), клиники;

электронные копии договоров (соглашений) с организацией, обеспечивающей исправность пожарного оборудования и документа, подтверждающего соответствие правилам пожарной безопасности;

электронная копия уведомления о начале деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости;

по направлению подготовки кадров "Здравоохранение" — электронные копии договоров (соглашений) (не менее двух) по клинической базе, включая взрослые и детские профили, охватывающих период обучения обучающихся и имеющих аккредитацию в области здравоохранения в соответствии с профилем образовательной программы;

электронные копии документов, подтверждающих прохождение курса повышения квалификации, в том числе: сертификат с указанием темы курса, объема освоенных часов, периода прохождения курса, отчет слушателя по итогам курса (за исключением случаев, когда в содержании курса имеются сведения ограниченного доступа);

сведения о наличии общежитий и/или договоров с хостелами/ гостиницами, утвержденные руководителем ОВПО и о санитарно-эпидемиологическом заключении о соответствии помещений для проживания обучающихся требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (не распространяются на ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело", а также Академию правосудия при Верховном суде РК);

электронная копия документа, подтверждающая наличие компьютерной программы для проверки наличия заимствованного материала и использования текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (парафраз), включая использование текста, переведенного с другого языка; ссылка на тестовый доступ функционирующей электронной базы данных (архив) выданных документов об образовании, дипломных работ (проектов), магистерских диссертаций (не распространяются на ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело", а также Академию правосудия при Верховном суде РК).

Профилирующие квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности ОВПО:

для реализации образовательных программ высшего образования с присуждением академической степени "бакалавр":

формы сведений согласно приложениям 5 и 10 к настоящему перечню основных требований;

электронные копии договоров (соглашений) (не менее двух) на прохождение практики с организациями, определенными в качестве баз практики, в соответствии с направлением подготовки кадров;

дополнительно для направления подготовки кадров "Педагогические науки" – копии договоров (соглашений) (не менее двух) по дуальному обучению;

дополнительно для направления подготовки кадров "Здравоохранение" – копии меморандумов (не менее двух) о стратегическом партнерстве в соответствии с профилем образовательной программы и договоров (соглашений) (не менее двух) о наставничестве в соответствии с профилем образовательной программы; договора (соглашения) должны охватывать период обучения обучающихся и могут содержать пункт о пролонгации срока действия.

Для реализации образовательных программ послевузовского образования с присуждением степени "магистр":

формы сведений согласно приложениям 5 и 10 к настоящему перечню основных требований;

электронные копии договоров (соглашений) (не менее двух) о сотрудничестве и по привлечению зарубежных консультантов, действующих на период обучения. При представлении соглашений и/или договоров, заключенных только на иностранных языках, требуется их перевод на государственный или русский язык;

электронные копии договоров (не менее двух) с организациями и предприятиями на проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ с приложением Технической спецификации (задания) и Календарного плана работ, действующих на период обучения;

электронные копии договоров (соглашений) (не менее двух) с организациями, определенными в качестве баз практики на прохождение научной стажировки по соответствующим направлениям подготовки кадров;

при прохождении практики в ОВПО – копию подтверждающих документов. Договора (соглашения) на прохождение практики и научной стажировки должны быть действующими на момент обучения и могут содержать пункт о пролонгации договора. При представлении договоров (соглашений), заключенных только на иностранных языках, требуется их сопровождение нотариально заверенным переводом на государственный или русский язык.

Для реализации образовательных программ резидентуры:

формы сведений согласно приложениям 10 и 11 к настоящему перечню основных требований;

электронные копии договоров (не менее двух) с организациями, определенными в качестве баз резидентуры, включая взрослые и детские профили, охватывающих период обучения обучающихся и имеющих аккредитацию в области здравоохранения в соответствии с профилем образовательной программы и договоров о стратегическом партнерстве в соответствии с профилем образовательной программы.

Для реализации образовательных программ послевузовского образования с присуждением степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю:

формы сведений согласно приложениям 5 и 10 к настоящему перечню основных требований;

электронные копии договоров (не менее двух) с организациями и предприятиями на проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ с приложением Технической спецификации (задания) и Календарного плана работ, действующих на период обучения;

электронные копии договоров (соглашений) (не менее двух) о научном обмене с зарубежными ОВПО, в том числе по привлечению зарубежных консультантов и реализации совместных научных проектов;

электронные копии договоров (соглашений) (не менее двух) о сотрудничестве с научными организациями о реализации совместных научных проектов. Наличие действующих договоров (соглашений) на момент обучения, которые могут содержать пункт о пролонгации договора (не распространяется на ОВПО, реализующих подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело", а также Академию правосудия при Верховном суде РК);

электронные копии договоров (соглашений) (не менее двух) на прохождение научной стажировки по соответствующим направлениям подготовки кадров;

при прохождении практики в ОВПО – копию подтверждающих документов. Договора (соглашения) на прохождение практики и научной стажировки должны быть действующими на момент обучения и могут содержать пункт о пролонгации договора (не распространяется на ОВПО, реализующие подготовку кадров в области "Национальная безопасность и военное дело", а также Академию правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан);

электронные копии свидетельств об аккредитации лабораторий или копии договоров (соглашений) (не менее двух) с аккредитованными лабораториями. Договора (соглашения) должны быть действующими на момент обучения и могут содержать пункт о пролонгации договора.

Для деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы в форме онлайн-обучения за исключением направлений подготовки кадров:

формы сведений согласно приложениям 1, 5, 6 и 8 к настоящему перечню основных требований;

электронные копии образовательной программы, внесенной в реестр образовательных программ уполномоченного органа в области науки и высшего образования согласно направлению подготовки кадров, разработанной на полный период обучения, в соответствии с приказом № 2, на государственном языке и языке (ах) обучения;

ссылка и тестовый доступ к массовому открытому онлайн-курсу и подписке на международные образовательные платформы на официальной платформе ОВПО;

электронная копия документа, подтверждающая наличие компьютерной программы для проверки присутствия заимствованного материала и использования текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (парафраз), включая использование текста, переведенного с другого языка;

электронные копии документов, подтверждающие прохождение курса повышения квалификации, в том числе: сертификат с указанием темы курса, объема освоенных часов, периода прохождения курса, отчет слушателя по итогам курса.

Для деятельности международных и иностранных учебных заведений, создаваемых на территории Республики Казахстан другими государствами или их юридическими и физическими лицами, их филиалов, на основе международных договоров или по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования (а также ранее созданных по решению правительства) для реализации образовательных программ высшего или послевузовского образования:

формы сведений согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 к настоящему перечню основных требований;

электронные копии образовательной программы, внесенной в реестр образовательных программ уполномоченного органа в области науки и высшего образования и разработанной на государственном, английском языках и на языке (ах) обучения на полный период обучения;

электронные копии документов, подтверждающих ежегодное обновление фонда учебной литературы;

электронные копии договоров (не менее двух) с библиотеками и научными организациями на использование библиотечных фондов, охватывающих полный срок обучения;

электронные копии договоров на право пользования зданием (учебными корпусами) сроком действия не менее 10 лет, оформленного согласно действующему законодательству;

электронные копии документов, подтверждающих наличие учебных помещений для проведения учебных занятий, соответствующих Санитарным правилам и правилам пожарной безопасности;

электронные копии документов, подтверждающие наличие объектов питания и медицинского обслуживания и их соответствия установленным требованиям в области здравоохранения;

сведения об общежитии и/или договоров с хостелами/ гостиницами, утвержденные руководителем лицензиата; электронная копия заключения уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о соответствии общежитий/хостелов/гостиниц требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

сведения о материально-техническом оснащении;

сведения об информационной системе;

электронные копии документов, подтверждающие прохождение курса повышения квалификации, в том числе: сертификат с указанием темы курса, объема освоенных часов, периода прохождения курса, отчет слушателя по итогам курса;

электронная копия документа, подтверждающий наличие компьютерной программы для проверки наличия заимствованного материала и использования текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (парафраз), включая использование текста, переведенного с другого языка;

ссылка на тестовый доступ функционирующей электронной базы данных (архив) выданных документов об образовании, дипломных работ (проектов), магистерских диссертаций;

электронные копии договоров (не менее двух) на прохождение практики с организациями, определенными в качестве баз практики, в соответствии с образовательной программой.

Переоформление лицензии или приложения к ней:

запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

сведения, подтверждающие уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением оплаты через платежный шлюз электронного правительства;

электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;

для переоформления лицензии или приложения к ней дополнительно прилагаются формы сведений и электронные копии документов.

Переоформление лицензии или приложения к ней при реорганизации юридического лица:

для переоформления лицензии и приложения к лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения дополнительно прилагаются формы сведений и электронные копии документов, указанных выше;

сведения по свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о лицензии на медицинскую деятельность, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Приказ вводится в действие с 19 августа 2024 года.

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