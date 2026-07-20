Изменились правила выдачи лицензии на туроператорскую деятельность

Министр туризма и спорта приказом от 8 июля 2026 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на туристскую операторскую деятельность", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственная услуга оказывается местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения юридическим и физическим лицам.

Для получения госуслуги необходимо направить услугодателю через веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz, цифровую систему "Государственная база данных "Е-лицензирование" www.elicense.kz (ГБД ЕЛ) следующие документы:

для получения лицензии или приложения к лицензии:

заявление юридического лица для получения лицензии или приложения к лицензии или заявление физического лица для получения лицензии или приложения к лицензии в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя;

электронная копия документа, подтверждающая уплату лицензионного сбора, за исключением оплаты через ПШЦП;

форма сведений о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к туристской операторской деятельности и перечню документов, подтверждающих соответствие им.

Для переоформления лицензии или приложения к лицензии:

заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

электронная копия документа, подтверждающий уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;

электронная копия документа, содержащего информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных цифровых системах;

электронная копия оформленного в установленном законодательством РК порядке решения о согласии юридического лица, из которого произведено выделение на переоформление лицензии на выделенное юридическое лицо (в результате реорганизации в форме выделения);

форма сведений о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к туристской операторской деятельности и перечню документов.

Срок оказания государственной услуги с момента обращения на портал:

выдача лицензии или приложения к лицензии – не позднее 6 рабочих дней ;

; переоформление лицензии или приложения к лицензии – в течение 3-х рабочих дней ;

; переоформление лицензии или приложения к лицензии при реорганизации путем выделения или разделения юридического лица-лицензиата от другого юридического лица – не позднее 6 рабочих дней ;

; в сфере въездного и внутреннего туризма – срок оказания государственной услуги с момента обращения на портал:

выдача лицензии или приложения к лицензии – не позднее 6 рабочих дней ;

; переоформление лицензии или приложения к лицензии – в течение 3-х рабочих дней ;

; переоформление лицензии или приложения к лицензии при реорганизации путем выделения или разделения юридического лица-лицензиата от другого юридического лица – не позднее 6 рабочих дней.

Госуслуга оказывается на платной основе. При ее оказании в бюджет по месту нахождения услугополучателя оплачивается лицензионный сбор за право занятия туроператорской деятельностью:

лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия туроператорской деятельностью составляет 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году);

в 2026 году); лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10% от ставки при выдаче лицензии.

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через портал. Оплата может осуществляться через платежный шлюз "цифрового правительства" (ПШЦП).

Предусмотрено, что уполномоченный орган в области туристской деятельности направляет информацию о порядке оказания государственной услуги и о внесенных изменениях и дополнениях в настоящие Правила в Единый контакт-центр, оператору "цифрового правительства", а также услугодателям в течение трех рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию в ГБД ЕЛ и передает на исполнение ответственному структурному подразделению услугодателя.

Сотрудник услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет в ГБД ЕЛ полноту представленных документов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, государственной регистрации индивидуального предпринимателя, государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, подтверждающих уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, сотрудник услугодателя в течение двух рабочих дней со дня регистрации представленных документов готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя, и направляет услугополучателю в личный кабинет ГБД ЕЛ.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает в ГБД ЕЛ результат оказания государственной услуги либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Регистрация и учет выданных разрешений ведется в автоматическом режиме в государственной цифровой системе разрешений и уведомлений.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2026 года.