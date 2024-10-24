В Казахстане в некоторых регионах вырастут тарифы на электроэнергию с 1 ноября

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Приказом министра энергетики от 21 октября 2024 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, c 1 ноября 2024 года вырастут тарифы: первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,40 до 7,98 тенге;

девятой группы (АО "Астана-Энергия") – с 8,49 до 9,28 тенге;

12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – с 6,05 до 7,87 тенге;

18-й группы (ТОО "Степногорская ТЭЦ") – с 22,58 до 28,97 тенге;

28-й группы (ТОО "Жанажолская ГТЭС") – с 11,44 до 11,85 тенге;

39-й группы (АО "З-Энергоорталык") – с 13,79 до 15,09 тенге;

48-й группы (АО "ТНК "Казхром") – с 7,59 до 10,67 тенге. Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы утверждены впервые: 56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;

57-й группы с тарифом 56,63 тенге;

58-й группы с тарифом в 26,08 тенге;

59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;

60-й группы с тарифом в 3,07 тенге. Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 года. Ранее сообщалось, что жителям Алматы временно снизили тарифы на электроэнергию. Тарифы АО "Алатау Жарык Компаниясы" составят: с 1 по 31 декабря 2024 года в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС (-0,44%);

с 1 января по 31 ноября 2025 года в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС (-0,57%). Читайте также В вузах МВД обновили правила организации учебного процесса

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