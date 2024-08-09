Сколько будет стоить посещение нацпарков: новые тарифы
В частности, утверждаются размеры тарифов за услуги, предоставляемые национальными парками:
- "Алматинский государственный природный заповедник";
- "Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник";
- "Западно-Алтайский государственный природный заповедник";
- "Коргалжынский государственный природный заповедник";
- "Маркакольский государственный природный заповедник";
- "Наурзумский государственный природный заповедник";
- "Устюртский государственный природный заповедник";
- "Каратауский государственный природный заповедник";
- "Каркаралинский государственный национальный природный парк";
- "Государственный национальный природный парк "Кокшетау";
- "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" ;
- "Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель";
- "Катон-Карагайский государственный национальный природный парк" ;
- "Чарынский государственный национальный природный парк";
- "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк";
- "Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері";
- "Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк";
- "Государственный национальный природный парк "Буйратау";
- "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, согласно приложению 19 к настоящему приказу;
- "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват";
- "Государственный природный резерват "Акжайык";
- "Государственный природный резерват "Ертіс орманы";
- "Государственный национальный природный парк "Тарбагатай";
- "Баянаульский государственный национальный природный парк";
- "Государственный национальный природный парк "Улытау";
- "Государственный природный резерват "Иле-Балхаш";
- "Государственный природный резерват "Алтын Дала";
- "Алакольский государственный природный заповедник".
Тарифы указаны в приложениях к приказу.
Так, в Алматинском природном заповеднике тарифы составят:
посещение музея природы с расчетом на одного человека на один день для:
- взрослых – 250 тенге;
- студентов – 200 тенге;
- детей школьного возраста – 100 тенге;
- за въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП (1476 тенге в 2024 году);
- за въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП (2584 тенге);
- за въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 2,5 МРП (9 230 тенге);
- за въезд автобусов до 32 мест и свыше 32 мест – 5 и 7 МРП соответственно.
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк
Предоставление стоянок для транспорта (легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили) из расчета на одно место в сутки – 350 тенге.
Предоставление услуг инспектора-проводника при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в день на одну группу в количестве до двадцати человек для:
- взрослых – 3000 тенге;
- студентов – 2250 тенге;
- детей школьного возраста – 1500 тенге.
Предоставление услуг при посещении объекта культурно-экологического назначения (Визит-центр) из расчета на одного человека:
- взрослых – 300 тенге;
- студентов – 200 тенге;
- детей школьного возраста – 150 тенге.
Предоставление туристских троп (маршрутов) из расчета одного места на один тур экскурсии:
- на Тургеньский водопад – 3000 тенге;
- в Аксайский скит – 3000 тенге;
- на озеро Иссык – 3000 тенге;
- на Большое Алматинское озеро – 3500 тенге.
За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,2 МРП (738 тенге в 2024 году).
За въезд легковых автомобилей – 0,3 МРП (1107 тенге).
За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 1,3 МРП (4 799 тенге).
За въезд автобусов до 32 мест – 2,8 МРП (10 337 тенге).
Национальный природный парк "Алтын Эмель"
- Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки:
- легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили – 200 тенге.
- Предоставление палаточных лагерей на одного человека в сутки (без услуг) – 128 тенге.
- Предоставление транспортных услуг (по туристскому маршруту) из расчета на один час – 2500 тенге.
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,6 МРП (2215 тенге).
- За въезд легковых автомобилей – 0,9 МРП (3322 тенге).
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 3,5 МРП (12 922 тенге).
- За въезд автобусов до 32 мест – 7 МРП (25 844 тенге).
Чарынский национальный природный парк
Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в день:
легковой автомобиль – 100 тенге;
автобус – 200 тенге.
Предоставление транспортных услуг (на спуск Чарынского каньона) с расчетом на одно место в один конец – 500 тенге.
Предоставление транспортных услуг на один час:
- легковой автомобиль – 1400 тенге;
- грузовой автомобиль – 1710 тенге;
- трактор – 1810 тенге;
- верховых животных – 600 тенге.
За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП.
За въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП.
За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 2,7 МРП.
За въезд автобусов до 32 мест – 5 МРП.
Указывается, что во всех природных нацпарках плата за услуги с пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранов труда, детей дошкольного возраста не взимается.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 августа.