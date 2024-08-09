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Сколько будет стоить посещение нацпарков: новые тарифы

Алтын-Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:51 Фото: Zakon.kz
Министерство экологии поддготовило приказ "Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящимися в его ведении", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждаются размеры тарифов за услуги, предоставляемые национальными парками:

  • "Алматинский государственный природный заповедник";
  • "Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник";
  • "Западно-Алтайский государственный природный заповедник";
  • "Коргалжынский государственный природный заповедник";
  • "Маркакольский государственный природный заповедник";
  • "Наурзумский государственный природный заповедник";
  • "Устюртский государственный природный заповедник";
  • "Каратауский государственный природный заповедник";
  • "Каркаралинский государственный национальный природный парк";
  • "Государственный национальный природный парк "Кокшетау";
  • "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" ;
  • "Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель";
  • "Катон-Карагайский государственный национальный природный парк" ;
  • "Чарынский государственный национальный природный парк";
  • "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк";
  • "Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері";
  • "Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк";
  • "Государственный национальный природный парк "Буйратау";
  • "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, согласно приложению 19 к настоящему приказу;
  • "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват";
  • "Государственный природный резерват "Акжайык";
  • "Государственный природный резерват "Ертіс орманы";
  • "Государственный национальный природный парк "Тарбагатай";
  • "Баянаульский государственный национальный природный парк";
  • "Государственный национальный природный парк "Улытау";
  • "Государственный природный резерват "Иле-Балхаш";
  • "Государственный природный резерват "Алтын Дала";
  • "Алакольский государственный природный заповедник".

Тарифы указаны в приложениях к приказу.

Так, в Алматинском природном заповеднике тарифы составят:

посещение музея природы с расчетом на одного человека на один день для:

  • взрослых – 250 тенге;
  • студентов – 200 тенге;
  • детей школьного возраста – 100 тенге;
  • за въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП (1476 тенге в 2024 году);
  • за въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП (2584 тенге);
  • за въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 2,5 МРП (9 230 тенге);
  • за въезд автобусов до 32 мест и свыше 32 мест – 5 и 7 МРП соответственно.

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк

Предоставление стоянок для транспорта (легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили) из расчета на одно место в сутки – 350 тенге.

Предоставление услуг инспектора-проводника при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в день на одну группу в количестве до двадцати человек для:

  • взрослых – 3000 тенге;
  • студентов – 2250 тенге;
  • детей школьного возраста – 1500 тенге.

Предоставление услуг при посещении объекта культурно-экологического назначения (Визит-центр) из расчета на одного человека:

  • взрослых – 300 тенге;
  • студентов – 200 тенге;
  • детей школьного возраста – 150 тенге.

Предоставление туристских троп (маршрутов) из расчета одного места на один тур экскурсии:

  • на Тургеньский водопад – 3000 тенге;
  • в Аксайский скит – 3000 тенге;
  • на озеро Иссык – 3000 тенге;
  • на Большое Алматинское озеро – 3500 тенге.

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,2 МРП (738 тенге в 2024 году).

За въезд легковых автомобилей – 0,3 МРП (1107 тенге).

За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 1,3 МРП (4 799 тенге).

За въезд автобусов до 32 мест – 2,8 МРП (10 337 тенге).

Национальный природный парк "Алтын Эмель"

  • Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки:
  • легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили – 200 тенге.
  • Предоставление палаточных лагерей на одного человека в сутки (без услуг) – 128 тенге.
  • Предоставление транспортных услуг (по туристскому маршруту) из расчета на один час – 2500 тенге.
  • За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,6 МРП (2215 тенге).
  • За въезд легковых автомобилей – 0,9 МРП (3322 тенге).
  • За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 3,5 МРП (12 922 тенге).
  • За въезд автобусов до 32 мест – 7 МРП (25 844 тенге).

Чарынский национальный природный парк

Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в день:

легковой автомобиль – 100 тенге;

автобус – 200 тенге.

Предоставление транспортных услуг (на спуск Чарынского каньона) с расчетом на одно место в один конец – 500 тенге.

Предоставление транспортных услуг на один час:

  • легковой автомобиль – 1400 тенге;
  • грузовой автомобиль – 1710 тенге;
  • трактор – 1810 тенге;
  • верховых животных – 600 тенге.

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов – 0,4 МРП.

За въезд легковых автомобилей – 0,7 МРП.

За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей – 2,7 МРП.

За въезд автобусов до 32 мест – 5 МРП.

Указывается, что во всех природных нацпарках плата за услуги с пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранов труда, детей дошкольного возраста не взимается.  

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 августа.

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