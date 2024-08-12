В Казахстане значительно увеличат штрафы за нарушение использования водных ресурсов

Министерство водных ресурсов подготовило проект соответствующих поправок в КОАП, сообщает Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" разработан в целях приведения в соответствие с нормами новой редакции Водного кодекса и повышения ответственности субъектов водных отношений за правонарушения в области охраны и использования водных ресурсов.

Законопроектом предусматривается ужесточение ответственности субъектов водных отношений за нарушения требований водного законодательства по соблюдению установленного режима водопользования и хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах, обеспечению безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Усиливается ответственность за нарушение требований законодательства в сфере использования и охраны водного фонда.

Так, нарушение права владения, пользования и распоряжения водным фондом (купля-продажа, мена, дарение, залог и совершение других сделок, влекущих передачу права государственной собственности) влекут штраф на физических лиц в размере 150 МРП (553 800 тенге в 2024 году), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП (738 400 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (1 107 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге). Таким образом, штрафы вырастут в пять раз.

Отсутствие права специального водопользования, нецелевое использование водных ресурсов, превышение разрешенных объемов водопользования, несоблюдение утвержденного водного режима и других условий специального водопользования влекут штраф на физических лиц в размере 50 МРП (184 600 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (369 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 МРП (553 800 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 850 МРП (3 138 200 тенге). Штрафы увеличатся в пять раз.

За повторное в течение года нарушение штрафы составят для физических лиц 200 МРП (738 400 тенге), для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций –400 МРП (1 476 800 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – 600 МРП (2 215 200 тенге), для субъектов крупного предпринимательства сумму штрафа повысят до 2 000 МРП (7 384 000 тенге).

Помимо этого, предлагается установить ответственность за нарушение правил охраны водного фонда и содержащихся в нем водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, а также непринятие мер по предотвращению вредного воздействия вод.

Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение, засорение, истощение водных ресурсов и вредное воздействие вод, влечет штраф на физических лиц в размере 140 МРП (516 880 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 280 МРП (1 033 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 490 МРП (1 809 080 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 980 МРП (3 618 160 тенге).

Непроведение гидротехнических, технологических, лесомелиоративных, санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния режима вод, непроведение санации поверхностных водных объектов, а также невыполнения плана мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды, поэтапному (не более чем пять лет) переходу на оборотное и (или) повторное водоснабжение, по внедрению наилучших имеющихся технологий, влечет штраф на физических лиц в размере 140 МРП, на должностных лиц, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 280 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 700 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 980 МРП. В итоге штрафы за данное правонарушение вырастут в семь раз.

Повреждение водохозяйственных и гидротехнических сооружений, устройств, средств измерений для учета потребления и сброса вод, срыва наложенных на контрольные приборы учета пломб, а также противопожарных систем водоснабжения влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 250 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП. Штрафы вырастут в 10 раз.

За нарушение правил эксплуатации водохозяйственных, гидротехнических сооружений и устройств также планируется увеличить штрафы в 10 раз – с 10 до 100 МРП для граждан, с 20 до 200 МРП для малого бизнеса, с 25 до 250 МРП для средних предпринимателей, с 50 до 500 МРП для крупного бизнеса.

Также в КОАП планируют добавить новую статью:

Статья 359-1. Нарушение обеспечения безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений

Непроведение или ненадлежащее проведение обследования технического состояния гидротехнических сооружений, в том числе объектов инженерно-технического обеспечения, а также нарушение сроков их проведения влечет штраф на физических лиц в размере 150, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Непроведение или ненадлежащее проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также нарушение сроков их проведения влекут штраф на физических лиц в размере 150, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Эксплуатация гидротехнических сооружений, соответствующих критериям отнесения плотин к декларируемым, без наличия декларации безопасности гидротехнических сооружений влекут штраф на физических лиц в размере 150, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 500, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 700, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 2000 МРП.

Незаконное строительство зданий, сооружений, водоудерживающих глухих плотин без донных водовыпусков и водосбросных сооружений для пропуска паводковых вод на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, незаконное изменение границ водного объекта влекут штраф на физических лиц в размере 120, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 270, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 420, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1500 МРП, с принудительным сносом незаконно возводимого или возведенного строения.

Нарушение условий согласования проектов документов на проведение работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией, рыбохозяйственной мелиорацией, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах влекут штраф на физических лиц в размере 150, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Воспрепятствование регулированию водными ресурсами в интересах их комплексного использования, экологии и вододеления влечет штраф на физических лиц в размере 100, на должностных лиц – в размере 200 МРП. Таким образом, штраф планируют увеличить в 10 раз.

Нарушение установленных водных сервитутов влечет штраф на физических лиц в размере 50, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП. Сейчас за данные нарушения грозит просто предупреждение.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 22 августа 2024 года.