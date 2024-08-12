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Законодательство РК

В Казахстане значительно увеличат штрафы за нарушение использования водных ресурсов

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 09:03 Фото: primeminister.kz
Министерство водных ресурсов подготовило проект соответствующих поправок в КОАП, сообщает Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" разработан в целях приведения в соответствие с нормами новой редакции Водного кодекса и повышения ответственности субъектов водных отношений за правонарушения в области охраны и использования водных ресурсов.

Законопроектом предусматривается ужесточение ответственности субъектов водных отношений за нарушения требований водного законодательства по соблюдению установленного режима водопользования и хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах, обеспечению безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Усиливается ответственность за нарушение требований законодательства в сфере использования и охраны водного фонда.

Так, нарушение права владения, пользования и распоряжения водным фондом (купля-продажа, мена, дарение, залог и совершение других сделок, влекущих передачу права государственной собственности) влекут штраф на физических лиц в размере 150 МРП (553 800 тенге в 2024 году), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП (738 400 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (1 107 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге). Таким образом, штрафы вырастут в пять раз.

Отсутствие права специального водопользования, нецелевое использование водных ресурсов, превышение разрешенных объемов водопользования, несоблюдение утвержденного водного режима и других условий специального водопользования влекут штраф на физических лиц в размере 50 МРП (184 600 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (369 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 МРП (553 800 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 850 МРП (3 138 200 тенге). Штрафы увеличатся в пять раз.

За повторное в течение года нарушение штрафы составят для физических лиц 200 МРП (738 400 тенге), для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций –400 МРП (1 476 800 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – 600 МРП (2 215 200 тенге), для субъектов крупного предпринимательства сумму штрафа повысят до 2 000 МРП (7 384 000 тенге).

Помимо этого, предлагается установить ответственность за нарушение правил охраны водного фонда и содержащихся в нем водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, а также непринятие мер по предотвращению вредного воздействия вод.

Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение, засорение, истощение водных ресурсов и вредное воздействие вод, влечет штраф на физических лиц в размере 140 МРП (516 880 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 280 МРП (1 033 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 490 МРП (1 809 080 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 980 МРП (3 618 160 тенге).

Непроведение гидротехнических, технологических, лесомелиоративных, санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния режима вод, непроведение санации поверхностных водных объектов, а также невыполнения плана мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды, поэтапному (не более чем пять лет) переходу на оборотное и (или) повторное водоснабжение, по внедрению наилучших имеющихся технологий, влечет штраф на физических лиц в размере 140 МРП, на должностных лиц, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 280 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 700 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 980 МРП. В итоге штрафы за данное правонарушение вырастут в семь раз.

Повреждение водохозяйственных и гидротехнических сооружений, устройств, средств измерений для учета потребления и сброса вод, срыва наложенных на контрольные приборы учета пломб, а также противопожарных систем водоснабжения влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 250 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП. Штрафы вырастут в 10 раз.

За нарушение правил эксплуатации водохозяйственных, гидротехнических сооружений и устройств также планируется увеличить штрафы в 10 раз – с 10 до 100 МРП для граждан, с 20 до 200 МРП для малого бизнеса, с 25 до 250 МРП для средних предпринимателей, с 50 до 500 МРП для крупного бизнеса.

Также в КОАП планируют добавить новую статью:

Статья 359-1. Нарушение обеспечения безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений

Непроведение или ненадлежащее проведение обследования технического состояния гидротехнических сооружений, в том числе объектов инженерно-технического обеспечения, а также нарушение сроков их проведения влечет штраф на физических лиц в размере 150, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Непроведение или ненадлежащее проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также нарушение сроков их проведения влекут штраф на физических лиц в размере 150, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Эксплуатация гидротехнических сооружений, соответствующих критериям отнесения плотин к декларируемым, без наличия декларации безопасности гидротехнических сооружений влекут штраф на физических лиц в размере 150, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 500, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 700, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 2000 МРП.

Незаконное строительство зданий, сооружений, водоудерживающих глухих плотин без донных водовыпусков и водосбросных сооружений для пропуска паводковых вод на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, незаконное изменение границ водного объекта влекут штраф на физических лиц в размере 120, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 270, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 420, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1500 МРП, с принудительным сносом незаконно возводимого или возведенного строения.

Нарушение условий согласования проектов документов на проведение работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией, рыбохозяйственной мелиорацией, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах влекут штраф на физических лиц в размере 150, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Воспрепятствование регулированию водными ресурсами в интересах их комплексного использования, экологии и вододеления влечет штраф на физических лиц в размере 100, на должностных лиц – в размере 200 МРП. Таким образом, штраф планируют увеличить в 10 раз.

Нарушение установленных водных сервитутов влечет штраф на физических лиц в размере 50, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП. Сейчас за данные нарушения грозит просто предупреждение.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 22 августа 2024 года.

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