Судебную экспертизу объектов интеллектуальной собственности будут проводить в Казахстане

Министерство юстиции разработало проект изменений в Правила организации и производства судебных экспертиз и в Правила определения категорий сложности судебных экспертиз, сообщает Zakon.kz.

Поправками предлагается дополнить Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы новым видом экспертизы под названием "Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности" с соответствующей экспертной специальностью: "Судебно-экспертное исследование обозначений средств индивидуализации".

Данный вид экспертизы внедряется в Казахстане в связи с ростом назначения судебных экспертиз по объектам интеллектуальной собственности.

В пояснительной записке говорится, что ранее такое экспертное исследование проводили в рамках товароведческой экспертизы непродовольственных товаров, хотя предметом исследования являются обстоятельства, относящиеся не к товарам, а к восприятию человеком обозначений средств их идентификации и не относится к специальным научным знаниям в сфере товароведения. В связи с чем возникла необходимость выделения вышеуказанного вида судебной экспертизы в самостоятельный вид экспертизы.

Предметом судебно-экспертного исследования являются фактические данные, устанавливаемые на основе специальных научных знаний при решении задач, связанных с определением наличия (отсутствия) тождества и/или либо сходства до степени смешения визуальных обозначений, являющихся средствами индивидуализации, а также заявленных на регистрацию либо используемых без регистрации.

Объектами судебно-экспертного исследования могут выступать:

визуальные обозначения, являющиеся товарными знаками, географическими указаниями, наименованиями мест происхождения товаров, а также заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков либо используемые без регистрации, представленные на материальных носителях (под визуальным обозначением в данном случае подразумевается обозначение, которое может быть однозначно представлено в визуальной форме);

для зарегистрированных товарных знаков – охранные документы Республики Казахстан на товарные знаки (свидетельства РК на товарные знаки); в случае охраны товарного знака по процедуре Международной регистрации, необходимы копии сертификата ВОИС о регистрации товарного знака в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и выписки из MadridMonitor-а, подтверждающие предоставление охраны на территории РК, переведенные на казахский/русский язык;

материалы дела, содержащие информацию о факторах, формирующих характеристики вышеуказанных обозначений;

иные материалы дела, относящиеся к предмету судебной экспертизы.

Типовые вопросы, решаемые в рамках судебно-экспертного исследования:

Перед судебным экспертом могут быть поставлены вопросы, относящиеся только к установлению тождества (сходстве до степени смешения) вышеуказанных обозначений.

Имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с товарным знаком (конкретизировать), зарегистрированным в РК и охраняемым в силу международных договоров;

Имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с обозначением товара, услуги (конкретизировать), признанным в установленном порядке общеизвестным в РК;

Имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с обозначением (конкретизировать), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака;

Имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с географическим указанием, наименованием места происхождения товаров (конкретизировать), охраняемым в РК;

Имеется ли тождество (сходство до степени смешения) обозначения (конкретизировать) с обозначением (конкретизировать), используемым без регистрации.

Имеется ли сходство до степени смешения по семантическому, графическому либо фонетическому критерию обозначения (конкретизировать) с обозначением (назвать вариант из числа указанных в пунктах 1-5 и конкретизировать);

Является ли доминирующим компонент (конкретизировать) обозначения.

Иные вопросы, имеющие значения для дела и относящиеся к компетенции эксперта.

На разрешение судебной экспертизы не могут быть поставлены вопросы, относящиеся к сфере охраны либо защиты средств индивидуализации, имеющие правовой либо справочный характер.

Основные требования к обозначениям, предоставляемым в качестве объектов исследования:

общие требования:

подлежащие исследованию обозначения представляются только в том виде, в котором они заявлены или охраняются;

изображения обозначений должны быть четкими, контрастными, пригодным для репродуцирования средствами копировальной техники;

материальные носители обозначений и особые виды обозначений могут представляться в полную величину, если они не превышают размеров 20х20 сантиметров. В случае превышения указанных размеров изображение представляется в уменьшенном виде.

специальные требования, определяемые видами обозначений:

для исследования объемных обозначений, кроме изображения общего вида этого обозначения (схематическое, фотографическое или выполненное в графическом редакторе с использованием средств компьютерной техники), представляются изображения различных видов объемного обозначения в ракурсах, обеспечивающих полноту представления о заявляемом обозначении и (или) его словесное описание. Кроме того, дополнительно представляются изображения (в том же виде, что и общий вид этого обозначения) всех необходимых проекций заявляемого обозначения, характеризующих обозначение как объемное и дающих исчерпывающее представление о разных видах этого обозначения;

для исследования голографических обозначений прилагается несколько изображений, отчетливо раскрывающих голографический эффект в целом обозначения (наблюдаемые отражения изображений, изменения яркости и контраста) с различных направлений, в частности, перпендикулярно и под углом выше и ниже перпендикулярного направления. Если в голографическом обозначении изображение объектов меняется, то представляется изображение каждого объекта;

для исследования движущихся обозначений главным условием их представления является точное отражение этапов движения их элементов. Представление движущегося обозначения должно содержать графическое представление движения. Такие обозначения представляются в формате видеозаписи на цифровом носителе информации и (или) распечатанного покадрового воспроизведения этого обозначения. При этом видеозапись должна давать исчерпывающее и ясное представление о количестве, характере, интенсивности и последовательности изменений изображения. Покадровые изображения должны отражать точное количество изменяющихся изображений и последовательность их воспроизведения. Дополнительно прилагается текстовое описание обозначения. Оно не должно быть единственным способом представления обозначения, а может быть лишь дополнением к серии изображений или записи. Текстовое сопровождение может содержать в себе описание хронологического порядка изображений, продолжительность, направление и частоту движения, а также любые другие данные, которые посчитает нужным указать заявитель;

для исследования позиционных обозначений предоставляются изображения, состоящие из одного вида обозначения, показывающего его местоположение на товаре. При этом сам товар представляется в виде схематического изображения, обозначенного пунктирными линиями;

для исследования цветовых обозначений предоставляются обозначения, являющиеся собственно цветом или сочетанием цветов без очерченных контуров. При этом описание каждого цвета должно строго соответствовать международной системе классификации цветов посредством указания соответствующего цветового кода. В соответствии с Инструкцией к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 года при указании цвета или цветовых сочетаний обозначения приводится название или код в цветовой модели CMYK или RGB, название или код цвета или цветовых сочетаний обозначения должны соответствовать цветам, используемым в обозначении;

для исследования световых обозначений предоставляется общий вид обозначений и описание световых эффектов с указанием их характеристик.

По окончании изучения объектов эксперт делает промежуточные выводы об их пригодности и достаточности для дальнейшего исследования, либо формирует сообщение о невозможности дать заключение.

Далее осуществляется выдвижение экспертных гипотез и формирование алгоритма экспертного исследования, а также подготовка необходимой технической и информационной базы.

Помимо этого, министерство юстиции разработало поправки в Правила определения категорий сложности судебных экспертиз.

Правила дополняются новым пунктом 30 "Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности", который устанавливает следующие категории сложности судебно-экспертного исследования обозначений средств индивидуализации:

Средней степени сложности:

выявление доминирующих элементов словесных обозначений;

выявление доминирующих элементов изобразительных обозначений, состоящих не более чем из 3 элементов;

Сложные:

выявление доминирующих элементов изобразительных обозначений, состоящих из 4 и более элементов;

выявление доминирующих элементов комбинированных обозначений;

исследование словесных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 5 графем, или не более чем из 3 знаков;

исследование буквенных и цифровых обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 5 элементов;

исследование изобразительных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 3 элементов;

Особо сложные:

исследование редко встречающихся средств индивидуализации (голографические; звуковые; обонятельные; изменяющиеся (в том числе движущиеся;) позиционные; световые; цветовые и другие);

исследование словесных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 6 и более графем (букв), или из 4 и более знаков (иероглифов);

исследование буквенных и цифровых обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 6 и более элементов (графем, цифр и тому подобное);

исследование изобразительных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 4 и более элементов;

исследование комбинированных обозначений на предмет схожести до степени смешения.

Также планируется внести дополнения в стандарты и требования к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы.

Для проведения судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности потребуются:

Персональный компьютер в комплекте

Лупа с увеличением до 10х

Цифровой фотоаппарат

Сейф

Линейки измерительные металлические 150мм, 300мм, 500мм.

По мнению разработчиков, принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а его реализация не предусматривает сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов.

Проекты размещены на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 августа 2024 года.