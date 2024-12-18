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Право

По каким критериям будут определять сложность экспертизы объектов интеллектуальной собственности

Авторское право, авторские права, патентное право, патент, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, правообладание, правообладатель, право интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности, нарушение авторских прав, ИС, судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 16:08 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 10 декабря 2024 года внес изменения в Правила определения категорий сложности судебных экспертиз, порядок исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новым пунктом 30 "Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности", который устанавливает следующие категории сложности судебно-экспертного исследования обозначений средств индивидуализации:

Судебно-экспертное исследование обозначений средств индивидуализации:

  • средней степени сложности:
    • выявление доминирующих элементов словесных обозначений;
    • выявление доминирующих элементов изобразительных обозначений, состоящих не более чем из 3 элементов;
  • сложные:
    • выявление доминирующих элементов изобразительных обозначений, состоящих из 4 и более элементов;
    • выявление доминирующих элементов комбинированных обозначений;
    • исследование словесных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 5 графем, или не более чем из 3 знаков;
    • исследование буквенных и цифровых обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 5 элементов;
    • исследование изобразительных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 3 элементов;
  • особо сложные:
    • исследование редко встречающихся средств индивидуализации (голографические; звуковые; обонятельные; изменяющиеся (в том числе движущиеся;) позиционные; световые; цветовые и другие);
    • исследование словесных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 6 и более графем (букв), или из 4 и более знаков (иероглифов);
    • исследование буквенных и цифровых обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 6 и более элементов (графем, цифр и тому подобное);
    • исследование изобразительных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 4 и более элементов;
    • исследование комбинированных обозначений на предмет схожести до степени смешения.

Для проведения судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности потребуются:

  • Персональный компьютер в комплекте
  • Лупа с увеличением до 10-х.
  • Цифровой фотоаппарат.
  • Сейф.
  • Линейки измерительные металлические 150 мм, 300 мм, 500 мм.

Кроме того, говорится, что площадь помещений для размещения оборудования, в которых осуществляется производство судебной экспертизы, а также для размещения работников должна быть не менее 23,2 кв. м.

Приказ вводится в действие с 28 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили порядок проведения судебно-экспертного исследования обозначений средств индивидуализации.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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