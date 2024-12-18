По каким критериям будут определять сложность экспертизы объектов интеллектуальной собственности
Правила дополнены новым пунктом 30 "Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности", который устанавливает следующие категории сложности судебно-экспертного исследования обозначений средств индивидуализации:
Судебно-экспертное исследование обозначений средств индивидуализации:
- средней степени сложности:
- выявление доминирующих элементов словесных обозначений;
- выявление доминирующих элементов изобразительных обозначений, состоящих не более чем из 3 элементов;
- сложные:
- выявление доминирующих элементов изобразительных обозначений, состоящих из 4 и более элементов;
- выявление доминирующих элементов комбинированных обозначений;
- исследование словесных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 5 графем, или не более чем из 3 знаков;
- исследование буквенных и цифровых обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 5 элементов;
- исследование изобразительных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 3 элементов;
- особо сложные:
- исследование редко встречающихся средств индивидуализации (голографические; звуковые; обонятельные; изменяющиеся (в том числе движущиеся;) позиционные; световые; цветовые и другие);
- исследование словесных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 6 и более графем (букв), или из 4 и более знаков (иероглифов);
- исследование буквенных и цифровых обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 6 и более элементов (графем, цифр и тому подобное);
- исследование изобразительных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 4 и более элементов;
- исследование комбинированных обозначений на предмет схожести до степени смешения.
Для проведения судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности потребуются:
- Персональный компьютер в комплекте
- Лупа с увеличением до 10-х.
- Цифровой фотоаппарат.
- Сейф.
- Линейки измерительные металлические 150 мм, 300 мм, 500 мм.
Кроме того, говорится, что площадь помещений для размещения оборудования, в которых осуществляется производство судебной экспертизы, а также для размещения работников должна быть не менее 23,2 кв. м.
Приказ вводится в действие с 28 декабря 2024 года.
Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили порядок проведения судебно-экспертного исследования обозначений средств индивидуализации.