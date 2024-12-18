По каким критериям будут определять сложность экспертизы объектов интеллектуальной собственности

Министр юстиции приказом от 10 декабря 2024 года внес изменения в Правила определения категорий сложности судебных экспертиз, порядок исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новым пунктом 30 "Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности", который устанавливает следующие категории сложности судебно-экспертного исследования обозначений средств индивидуализации:

Судебно-экспертное исследование обозначений средств индивидуализации:

средней степени сложности:

выявление доминирующих элементов словесных обозначений;



выявление доминирующих элементов изобразительных обозначений, состоящих не более чем из 3 элементов;

сложные:

выявление доминирующих элементов изобразительных обозначений, состоящих из 4 и более элементов;



выявление доминирующих элементов комбинированных обозначений;



исследование словесных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 5 графем, или не более чем из 3 знаков;



исследование буквенных и цифровых обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 5 элементов;



исследование изобразительных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих не более чем из 3 элементов;

особо сложные:

исследование редко встречающихся средств индивидуализации (голографические; звуковые; обонятельные; изменяющиеся (в том числе движущиеся;) позиционные; световые; цветовые и другие);



исследование словесных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 6 и более графем (букв), или из 4 и более знаков (иероглифов);



исследование буквенных и цифровых обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 6 и более элементов (графем, цифр и тому подобное);



исследование изобразительных обозначений на предмет схожести до степени смешения, состоящих из 4 и более элементов;



исследование комбинированных обозначений на предмет схожести до степени смешения.

Для проведения судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности потребуются:

Персональный компьютер в комплекте

Лупа с увеличением до 10-х.

Цифровой фотоаппарат.

Сейф.

Линейки измерительные металлические 150 мм, 300 мм, 500 мм.

Кроме того, говорится, что площадь помещений для размещения оборудования, в которых осуществляется производство судебной экспертизы, а также для размещения работников должна быть не менее 23,2 кв. м.

Приказ вводится в действие с 28 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили порядок проведения судебно-экспертного исследования обозначений средств индивидуализации.