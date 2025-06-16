Как будет проходить госмониторинг водных объектов

Фото: primeminister.kz

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 9 июня 2025 года утвердил Правила ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Государственный мониторинг водных объектов и водных ресурсов представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении показателей состояния водных объектов. Государственный мониторинг проводится в целях: учета, оценки и прогнозирования количества и качества водных ресурсов;

планирования охраны и использования водных ресурсов;

предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух;

оперативного регулирования использования водных ресурсов в зависимости от водности года и водохозяйственной обстановки;

других целях в области охраны и использования водного фонда. Государственный мониторинг проводится за: состоянием дна, берегов, водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов;

количественными и качественными характеристиками водных ресурсов поверхностных водных объектов;

использованием водных ресурсов. Источниками информации служат результаты: систематических наблюдений на пунктах наблюдений государственной и частной наблюдательных сетей;

полевых исследований водных объектов;

дистанционного зондирования Земли;

гидрологического мониторинга и других видов мониторинга, проводимых Национальной гидрометеорологической службой;

санитарно-эпидемиологического мониторинга;

государственного мониторинга недр;

мониторинга экологической обстановки в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия;

мониторинга селевой и лавинной обстановки;

архивных данных о водных объектах и водных ресурсах;

другие сведения о количественном и качественном состоянии водных объектов и водных ресурсов. Субъекты госмониторинга: уполномоченный орган;

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;

уполномоченный орган в области космической деятельности;

водопользователи. Уполномоченные органы в части государственного мониторинга: осуществляют общую координацию деятельности субъектов государственного мониторинга;

организуют мониторинг водных объектов на водохозяйственных системах и гидротехнических сооружениях, включая мониторинг их технического состояния находящихся в ведении подведомственных организации;

ведут государственный мониторинг подземных вод, обработку, накопление, хранение и обобщение данных о состоянии подземных водных объектов;

организуют мониторинг использования водных ресурсов на основе данных, предоставляемых водопользователями и разрешений на специальное водопользование;

безвозмездно представляют обобщенные данные по мониторингу подземных вод уполномоченному органу в области охраны окружающей среды;

обеспечивают сбор, обработку, анализ, накопление, хранение данных мониторинга и их интеграцию в национальную информационную систему водных ресурсов;

предоставляют информацию в Национальную гидрометеорологическую службу, уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные подразделения. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды через Национальную гидрометеорологическую службу обеспечивает: создание и развитие государственной наблюдательной сети станций и постов на поверхностных водных объектах, а также организацию наблюдений за гидрологическим режимом, количественными и качественными (физическими, химическими, гидробиологическими) показателями поверхностных вод;

организацию сбора, обработки, обобщения, накопления, хранения и распространения информации, ведение банка данных мониторинга поверхностных вод;

предоставление государственным органам, водопользователям информации об уровне загрязнения поверхностных водных объектов и возможности его изменения, экстренной информации о резких изменениях уровня загрязнения;

безвозмездную передачу ведомству уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям по охране и регулированию водных ресурсов (БВИ), уполномоченному органу в сфере гражданской защиты и его территориальным подразделениям прогностической, оперативной гидрологической информации. Уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга обеспечивает: осуществление санитарно-эпидемиологического мониторинга качества воды поверхностных водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, и централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения;

безвозмездную передачу уполномоченному органу и уполномоченному органу в области охраны окружающей среды, обобщенных данных санитарно-эпидемиологического мониторинга. Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты обеспечивает: ведение мониторинга селевой и лавинной обстановки;

представление информации по селевой и лавинной обстановке ведомству уполномоченного органа, БВИ и Национальной гидрометеорологической службе по их запросам. Уполномоченный орган в области космической деятельности обеспечивает: ведение дистанционного зондирования Земли для целей государственного мониторинга водных объектов (включая оценку площади водной поверхности, ледового и снежного покрова, состояния водоохранных зон и полос). Водопользователи, осуществляющие специальное водопользование, обязаны: вести учет использования водных ресурсов, оборудовать средствами измерения и водоизмерительными приборами водозаборы, водовыпуски водохозяйственных сооружений и сбросные сооружения сточных и дренажных вод;

вести первичный учет вод;

немедленно сообщать в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования. Также правилами утверждены: Перечень оперативной гидрологической информации, представляемой бассейновой водной инспекцией ведомства уполномоченного органа в национальную гидрометеорологическую службу;

Перечень режимно-справочной информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в ведомство уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям;

Перечень прогностической и гидрологической информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в ведомство уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям;

Перечень оперативной гидрологической информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в уполномоченный орган, Командный центр стратегического планирования и оперативного управления и территориальным подразделениям уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.

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