Как будет проходить госмониторинг водных объектов
Государственный мониторинг водных объектов и водных ресурсов представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении показателей состояния водных объектов.
Государственный мониторинг проводится в целях:
- учета, оценки и прогнозирования количества и качества водных ресурсов;
- планирования охраны и использования водных ресурсов;
- предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух;
- оперативного регулирования использования водных ресурсов в зависимости от водности года и водохозяйственной обстановки;
- других целях в области охраны и использования водного фонда.
Государственный мониторинг проводится за:
- состоянием дна, берегов, водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов;
- количественными и качественными характеристиками водных ресурсов поверхностных водных объектов;
- использованием водных ресурсов.
Источниками информации служат результаты:
- систематических наблюдений на пунктах наблюдений государственной и частной наблюдательных сетей;
- полевых исследований водных объектов;
- дистанционного зондирования Земли;
- гидрологического мониторинга и других видов мониторинга, проводимых Национальной гидрометеорологической службой;
- санитарно-эпидемиологического мониторинга;
- государственного мониторинга недр;
- мониторинга экологической обстановки в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия;
- мониторинга селевой и лавинной обстановки;
- архивных данных о водных объектах и водных ресурсах;
- другие сведения о количественном и качественном состоянии водных объектов и водных ресурсов.
Субъекты госмониторинга:
- уполномоченный орган;
- уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;
- уполномоченный орган в области космической деятельности;
- водопользователи.
Уполномоченные органы в части государственного мониторинга:
- осуществляют общую координацию деятельности субъектов государственного мониторинга;
- организуют мониторинг водных объектов на водохозяйственных системах и гидротехнических сооружениях, включая мониторинг их технического состояния находящихся в ведении подведомственных организации;
- ведут государственный мониторинг подземных вод, обработку, накопление, хранение и обобщение данных о состоянии подземных водных объектов;
- организуют мониторинг использования водных ресурсов на основе данных, предоставляемых водопользователями и разрешений на специальное водопользование;
- безвозмездно представляют обобщенные данные по мониторингу подземных вод уполномоченному органу в области охраны окружающей среды;
- обеспечивают сбор, обработку, анализ, накопление, хранение данных мониторинга и их интеграцию в национальную информационную систему водных ресурсов;
- предоставляют информацию в Национальную гидрометеорологическую службу, уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные подразделения.
Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды через Национальную гидрометеорологическую службу обеспечивает:
- создание и развитие государственной наблюдательной сети станций и постов на поверхностных водных объектах, а также организацию наблюдений за гидрологическим режимом, количественными и качественными (физическими, химическими, гидробиологическими) показателями поверхностных вод;
- организацию сбора, обработки, обобщения, накопления, хранения и распространения информации, ведение банка данных мониторинга поверхностных вод;
- предоставление государственным органам, водопользователям информации об уровне загрязнения поверхностных водных объектов и возможности его изменения, экстренной информации о резких изменениях уровня загрязнения;
- безвозмездную передачу ведомству уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям по охране и регулированию водных ресурсов (БВИ), уполномоченному органу в сфере гражданской защиты и его территориальным подразделениям прогностической, оперативной гидрологической информации.
Уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга обеспечивает:
- осуществление санитарно-эпидемиологического мониторинга качества воды поверхностных водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, и централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения;
- безвозмездную передачу уполномоченному органу и уполномоченному органу в области охраны окружающей среды, обобщенных данных санитарно-эпидемиологического мониторинга.
Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты обеспечивает:
- ведение мониторинга селевой и лавинной обстановки;
- представление информации по селевой и лавинной обстановке ведомству уполномоченного органа, БВИ и Национальной гидрометеорологической службе по их запросам.
Уполномоченный орган в области космической деятельности обеспечивает:
- ведение дистанционного зондирования Земли для целей государственного мониторинга водных объектов (включая оценку площади водной поверхности, ледового и снежного покрова, состояния водоохранных зон и полос).
Водопользователи, осуществляющие специальное водопользование, обязаны:
- вести учет использования водных ресурсов, оборудовать средствами измерения и водоизмерительными приборами водозаборы, водовыпуски водохозяйственных сооружений и сбросные сооружения сточных и дренажных вод;
- вести первичный учет вод;
- немедленно сообщать в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования.
Также правилами утверждены:
- Перечень оперативной гидрологической информации, представляемой бассейновой водной инспекцией ведомства уполномоченного органа в национальную гидрометеорологическую службу;
- Перечень режимно-справочной информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в ведомство уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям;
- Перечень прогностической и гидрологической информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в ведомство уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям;
- Перечень оперативной гидрологической информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в уполномоченный орган, Командный центр стратегического планирования и оперативного управления и территориальным подразделениям уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.