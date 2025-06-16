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Право

Как будет проходить госмониторинг водных объектов

Природа Казахстана, холмы, холмистая местность, река, реки, туризм, ВКО, Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 09:41 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 9 июня 2025 года утвердил Правила ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Государственный мониторинг водных объектов и водных ресурсов представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении показателей состояния водных объектов.

Государственный мониторинг проводится в целях:

  • учета, оценки и прогнозирования количества и качества водных ресурсов;
  • планирования охраны и использования водных ресурсов;
  • предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух;
  • оперативного регулирования использования водных ресурсов в зависимости от водности года и водохозяйственной обстановки;
  • других целях в области охраны и использования водного фонда.

Государственный мониторинг проводится за:

  • состоянием дна, берегов, водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов;
  • количественными и качественными характеристиками водных ресурсов поверхностных водных объектов;
  • использованием водных ресурсов.

Источниками информации служат результаты:

  • систематических наблюдений на пунктах наблюдений государственной и частной наблюдательных сетей;
  • полевых исследований водных объектов;
  • дистанционного зондирования Земли;
  • гидрологического мониторинга и других видов мониторинга, проводимых Национальной гидрометеорологической службой;
  • санитарно-эпидемиологического мониторинга;
  • государственного мониторинга недр;
  • мониторинга экологической обстановки в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия;
  • мониторинга селевой и лавинной обстановки;
  • архивных данных о водных объектах и водных ресурсах;
  • другие сведения о количественном и качественном состоянии водных объектов и водных ресурсов.

Субъекты госмониторинга:

  • уполномоченный орган;
  • уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
  • уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;
  • уполномоченный орган в области космической деятельности;
  • водопользователи.

Уполномоченные органы в части государственного мониторинга:

  • осуществляют общую координацию деятельности субъектов государственного мониторинга;
  • организуют мониторинг водных объектов на водохозяйственных системах и гидротехнических сооружениях, включая мониторинг их технического состояния находящихся в ведении подведомственных организации;
  • ведут государственный мониторинг подземных вод, обработку, накопление, хранение и обобщение данных о состоянии подземных водных объектов;
  • организуют мониторинг использования водных ресурсов на основе данных, предоставляемых водопользователями и разрешений на специальное водопользование;
  • безвозмездно представляют обобщенные данные по мониторингу подземных вод уполномоченному органу в области охраны окружающей среды;
  • обеспечивают сбор, обработку, анализ, накопление, хранение данных мониторинга и их интеграцию в национальную информационную систему водных ресурсов;
  • предоставляют информацию в Национальную гидрометеорологическую службу, уполномоченный орган в сфере гражданской защиты и его территориальные подразделения.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды через Национальную гидрометеорологическую службу обеспечивает:

  • создание и развитие государственной наблюдательной сети станций и постов на поверхностных водных объектах, а также организацию наблюдений за гидрологическим режимом, количественными и качественными (физическими, химическими, гидробиологическими) показателями поверхностных вод;
  • организацию сбора, обработки, обобщения, накопления, хранения и распространения информации, ведение банка данных мониторинга поверхностных вод;
  • предоставление государственным органам, водопользователям информации об уровне загрязнения поверхностных водных объектов и возможности его изменения, экстренной информации о резких изменениях уровня загрязнения;
  • безвозмездную передачу ведомству уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям по охране и регулированию водных ресурсов (БВИ), уполномоченному органу в сфере гражданской защиты и его территориальным подразделениям прогностической, оперативной гидрологической информации.

Уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга обеспечивает:

  • осуществление санитарно-эпидемиологического мониторинга качества воды поверхностных водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, и централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения;
  • безвозмездную передачу уполномоченному органу и уполномоченному органу в области охраны окружающей среды, обобщенных данных санитарно-эпидемиологического мониторинга.

Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты обеспечивает:

  • ведение мониторинга селевой и лавинной обстановки;
  • представление информации по селевой и лавинной обстановке ведомству уполномоченного органа, БВИ и Национальной гидрометеорологической службе по их запросам.

Уполномоченный орган в области космической деятельности обеспечивает:

  • ведение дистанционного зондирования Земли для целей государственного мониторинга водных объектов (включая оценку площади водной поверхности, ледового и снежного покрова, состояния водоохранных зон и полос).

Водопользователи, осуществляющие специальное водопользование, обязаны:

  • вести учет использования водных ресурсов, оборудовать средствами измерения и водоизмерительными приборами водозаборы, водовыпуски водохозяйственных сооружений и сбросные сооружения сточных и дренажных вод;
  • вести первичный учет вод;
  • немедленно сообщать в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования.

Также правилами утверждены:

  • Перечень оперативной гидрологической информации, представляемой бассейновой водной инспекцией ведомства уполномоченного органа в национальную гидрометеорологическую службу;
  • Перечень режимно-справочной информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в ведомство уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям;
  • Перечень прогностической и гидрологической информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в ведомство уполномоченного органа и бассейновым водным инспекциям;
  • Перечень оперативной гидрологической информации, предоставляемой национальной гидрометеорологической службой в уполномоченный орган, Командный центр стратегического планирования и оперативного управления и территориальным подразделениям уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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