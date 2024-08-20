На семь лет лишились свободы бизнесмен и экс-чиновник из Кызылординской области

Алматинским городским судом осуждены бывший заместитель руководителя Департамента по экономическим расследованиям (ДЭР) по Кызылординской области Алмас Касымбаев и предприниматель Жанат Сакенов, сообщает Zakon.kz.

В Антикоре уточнили, что они признаны виновными в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из предприятий Алматы к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

"Приговором суда Касымбаев и Сакенов осуждены к семи годам лишения свободы каждый с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Антикоре рассказали, что Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова. Его приговорили к штрафу в размере 30 млн тенге. Из-за коррупции в ДУИС СКО был объявлен выговор руководству КУИС.