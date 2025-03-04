Бывший чиновник из Алматы лишился свободы и имущества на 21 млн тенге

Медеуским районным судом Алматы оглашен приговор заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры Нурболу Кажину, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, он признан виновным в завладении денежными средствами местного предпринимателя в сумме 19,5 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий.

"Кажину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах государственного сектора. Этим же приговором конфисковано его имущество в виде двух автотранспортных средств на общую сумму более 21 млн тенге, которые будут обращены в доход государства", – говорится в сообщении, распространенном 4 марта 2025 года.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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О том, что чиновника из Алматы подозревают в мошенничестве на 21 млн тенге, стало известно 9 февраля 2024 года. Досудебное расследование в отношении заместителя руководителя КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы" проводилось Антикоррупционной службой по Алматы.