Глава ДУИС по СКО отделался штрафом за полученную взятку

Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова. Об этом 19 августа 2024 года рассказали в Антикоре, сообщает Zakon.kz.

Глава ДУИС по СКО признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО.

"Приговором суда Мустафинов осужден к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге, соответственно". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, по результатам внесенного представления, за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) привлечено к дисциплинарной ответственности:

председателю комитета – полковнику юстиции Тенизжану Джанибекову объявлен выговор;

заместителю председателя комитета – генерал-майору юстиции Мейраму Аюбаеву, начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор.

"Этим же приказом Мустафинов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

О том, что Антикор задержал начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области, стало известно 10 июля 2024 года. Позднее в агентстве рассказали, за что задержали Адлета Мустафинова.