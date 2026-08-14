Правила временного замещения ЧСИ приняли в Казахстане

Министр юстиции приказом от 10 августа 2026 года утвердил Правила временного замещения частного судебного исполнителя, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что временное замещение – это временное исполнение полномочий частного судебного исполнителя другим частным судебным исполнителем в случаях трудового или учебного отпуска, временной нетрудоспособности, нахождения в служебной командировке, а также иных обстоятельств, временно препятствующих исполнению им обязанностей, предусмотренных законом.

Частный судебный исполнитель не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемого временного отсутствия направляет в Палату заявление о временном его замещении посредством системы электронного документооборота.

В случае невозможности соблюдения указанного срока по причинам, не зависящим от ЧСИ, заявление направляется в течение одного рабочего дня со дня возникновения таких обстоятельств.

Временное замещение осуществляется по согласованию между частными судебными исполнителями, осуществляющими деятельность в пределах исполнительного округа.

Частным судебным исполнителем посредством цифровой системы инициируется передача исполнительных производств частному судебному исполнителю, осуществляющему временное замещение.

Цифровая система автоматически формирует электронный акт приема-передачи исполнительных производств, который подписывается посредством ЭЦП частным судебным исполнителем, передающим исполнительные производства, и частным судебным исполнителем, осуществляющим временное замещение, и утверждается руководителем Палаты.

В электронном акте приема-передачи исполнительных производств указываются:

сведения о замещаемом частном судебном исполнителе и частном судебном исполнителе, осуществляющем временное замещение;

основание замещения;

дата начала замещения;

сведения передаваемых исполнительных производств.

Палата в течение одного рабочего дня со дня получения электронного акта приема-передачи исполнительных производств утверждает его посредством цифровой системы.

Извещения сторон исполнительного производства о временном замещении ЧСИ могут быть направлены посредством СМС по мобильному телефону или электронной почты, цифровой системой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.

При несогласии взыскателя с временной передачей исполнительных документов замещающему ЧСИ исполнительный документ и неиспользованный авансовый взнос подлежат возврату по его заявлению.

На замещающего ЧСИ распространяются также обязанности по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, запросов уполномоченных государственных органов.

При замещении не допускается:

одновременное совершение исполнительных действий ЧСИ и лицом, его замещающим, за исключением действий по распределению взысканных денежных средств, поступивших на текущий счет ЧСИ;

одновременное исполнение обязанностей временно отсутствующего ЧСИ двумя и более лицами, его замещающими;

одновременное замещение ЧСИ нескольких отсутствующих частных судебных исполнителей;

временное замещение ЧСИ другого исполнительного округа.

Замещающий ЧСИ вправе получить оплату деятельности по переданным исполнительным документам частично или полностью исполненным, в результате принятых им исполнительных действий и мер принудительного исполнения.

Временное замещение прекращается:

по истечении срока, указанного в заявлении о временном замещении;

со дня досрочного прекращения временного отсутствия частного судебного исполнителя.

По окончании срока временного замещения и возобновления деятельности замещаемого частного судебного исполнителя исполнительные производства возвращаются ему цифровой системой автоматически.

Приказ вводится в действие c 25 августа.

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