Правила временного замещения ЧСИ приняли в Казахстане
В документе говорится, что временное замещение – это временное исполнение полномочий частного судебного исполнителя другим частным судебным исполнителем в случаях трудового или учебного отпуска, временной нетрудоспособности, нахождения в служебной командировке, а также иных обстоятельств, временно препятствующих исполнению им обязанностей, предусмотренных законом.
Частный судебный исполнитель не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемого временного отсутствия направляет в Палату заявление о временном его замещении посредством системы электронного документооборота.
В случае невозможности соблюдения указанного срока по причинам, не зависящим от ЧСИ, заявление направляется в течение одного рабочего дня со дня возникновения таких обстоятельств.
Временное замещение осуществляется по согласованию между частными судебными исполнителями, осуществляющими деятельность в пределах исполнительного округа.
Частным судебным исполнителем посредством цифровой системы инициируется передача исполнительных производств частному судебному исполнителю, осуществляющему временное замещение.
Цифровая система автоматически формирует электронный акт приема-передачи исполнительных производств, который подписывается посредством ЭЦП частным судебным исполнителем, передающим исполнительные производства, и частным судебным исполнителем, осуществляющим временное замещение, и утверждается руководителем Палаты.
В электронном акте приема-передачи исполнительных производств указываются:
- сведения о замещаемом частном судебном исполнителе и частном судебном исполнителе, осуществляющем временное замещение;
- основание замещения;
- дата начала замещения;
- сведения передаваемых исполнительных производств.
Палата в течение одного рабочего дня со дня получения электронного акта приема-передачи исполнительных производств утверждает его посредством цифровой системы.
Извещения сторон исполнительного производства о временном замещении ЧСИ могут быть направлены посредством СМС по мобильному телефону или электронной почты, цифровой системой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения.
При несогласии взыскателя с временной передачей исполнительных документов замещающему ЧСИ исполнительный документ и неиспользованный авансовый взнос подлежат возврату по его заявлению.
На замещающего ЧСИ распространяются также обязанности по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, запросов уполномоченных государственных органов.
При замещении не допускается:
- одновременное совершение исполнительных действий ЧСИ и лицом, его замещающим, за исключением действий по распределению взысканных денежных средств, поступивших на текущий счет ЧСИ;
- одновременное исполнение обязанностей временно отсутствующего ЧСИ двумя и более лицами, его замещающими;
- одновременное замещение ЧСИ нескольких отсутствующих частных судебных исполнителей;
- временное замещение ЧСИ другого исполнительного округа.
Замещающий ЧСИ вправе получить оплату деятельности по переданным исполнительным документам частично или полностью исполненным, в результате принятых им исполнительных действий и мер принудительного исполнения.
Временное замещение прекращается:
- по истечении срока, указанного в заявлении о временном замещении;
- со дня досрочного прекращения временного отсутствия частного судебного исполнителя.
По окончании срока временного замещения и возобновления деятельности замещаемого частного судебного исполнителя исполнительные производства возвращаются ему цифровой системой автоматически.
Приказ вводится в действие c 25 августа.
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