Чиновник лишился свободы за мошенничество в 200 тысяч тенге
Фото: Instagram/tupkaragan_audanynyn_akimdigi
Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Махамбета Кайранбаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом 21 августа 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.
"Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца", – говорится в сообщении, распространенном в среду.
Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
"Приговор не вступил в законную силу".Пресс-служба Антикора
20 августа 2024 года стало известно, что на семь лет лишились свободы бизнесмен и экс-чиновник из Кызылординской области.
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