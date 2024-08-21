Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чиновник лишился свободы за мошенничество в 200 тысяч тенге

Чиновник лишился свободы за мошенничество в 200 тысяч тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 10:15 Фото: Instagram/tupkaragan_audanynyn_akimdigi
Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Махамбета Кайранбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 августа 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

"Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

"Приговор не вступил в законную силу".Пресс-служба Антикора

20 августа 2024 года стало известно, что на семь лет лишились свободы бизнесмен и экс-чиновник из Кызылординской области.

Читайте также

Изменен порядок открытия фильтрационных пунктов и пунктов временного поселения для иностранцев
Какие госорганы задействуют при открытии фильтрационных пунктов для ищущих убежище иностранцев
Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные
Два новых праздника появились в Казахстане
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
Предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения изменили в Казахстане
Динара Халдарова
Антикор Антикор Мангистау Мангистауская область 2024 год Мошенничество Приговоры Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Здоровье акул и людей
Ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул" в океане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: