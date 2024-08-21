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Законодательство РК

Ущерб в 16 млн тенге: сотрудник спецЦОНа отделался условным сроком

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов Алматы, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 15:02 Фото: Zakon.kz
В Семее сотрудник Специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа) отделался условным сроком за миллионный ущерб государству. Об этом стало известно из релиза Верховного суда РК за 21 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении сотрудника спецЦОНа рассмотрено в суде №2 Семея. Его обвинили в:

  • причинении имущественного ущерба путем обмана (п. 2 ч. 4 ст. 195 УК РК – предусматривает основное наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок),
  • неправомерной модификации информации, повлекшей тяжкие последствия (п. 2 ч. 3 ст. 206 УК РК – предусматривает основное наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет).
"Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины... При вынесении приговора судом учтено наличие смягчающих обстоятельств в виде полного признания вины и наличия малолетних детей. Согласно ч. 3 ст. 55 УК РК, при выполнении всех условий процессуального соглашения срок или размер основного наказания не может превышать 1/2 максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК РК. Приговором суда Т. осужден к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в некоммерческих акционерных обществах сроком на три года. С применением ст. 63 УК РК наказание Т. назначено условно с установлением пробационного контроля".Пресс-служба Верховного суда РК

Гражданский иск по делу не заявлен, поскольку ущерб возмещен в полном объеме владельцами автомобилей.

Приговор вступил в законную силу.

Судом установлено, что осужденный, являясь специалистом спецЦОНа, занимался вводом в информационную систему заведомо ложной информации о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств.

Следствием выявлено два факта преступных действий Т. во время исполнения им служебных обязанностей:

  1. При наличии акта осмотра, сертификата о внесении утилизационного платежа и других документов, подтверждающих 2017 год выпуска транспортного средства (ТС) "Ford F150", Т. умышленно в реквизитах заполнил "2019 год".
  2. Также ввел в информационную систему заведомо ложную информацию о категории ТС"RENAULT MAGNUM", 2007 года выпуска. Им выбрана категория "до 2-х лет", несмотря на то, что оно относится к категории "от 5 лет и выше".
"С учетом ввода заведомо ложной информации о категории ТС и года выпуска автоматически установлена сумма оплаты регистрационных сборов в размерах 350 МРП (1 207 500 тенге) и 0,25 МРП (862,5 тенге), соответственно. Тогда как вышеуказанные транспортные средства относятся к категории, за которую сумма регистрационного сбора составляет по 2 500 МРП (8 625 000). Ущерб государству по двум транспортным средствам составил более 16 млн тенге".Пресс-служба Верховного суда РК

13 марта 2024 года стало известно, что 59 сотрудников спецЦОНов и госорганов подозревают в автомобильном мошенничестве.

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