Расширен перечень товаров, работ, услуг, способ госзакупок которых определяет уполномоченный орган
Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 7 марта 2025 года утвердил в новой редакции перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, сообщает Zakon.kz.
В перечень добавлены услуги по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов, которые будут приобретаться способом конкурса.
В перечень, как и ранее, входят:
закупаемые способом конкурса
- работы по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов;
- работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов, осуществляемые аккредитованными экспертными организациями;
приобретаемые способом конкурса использованием рейтингово-балльной системы
- строительно-монтажные работы;
- работы по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;
- инжиниринговые услуги по техническому надзору и (или) управлению проектами по строительно-монтажным работам.
Приказ вводится в действие с 24 марта 2025 года.
Мы рассказывали, что в госзакупках существенно упростили процедуры и время заключения договоров.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript