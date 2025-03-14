Расширен перечень товаров, работ, услуг, способ госзакупок которых определяет уполномоченный орган

Министр финансов приказом от 7 марта 2025 года утвердил в новой редакции перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлены услуги по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов, которые будут приобретаться способом конкурса.

В перечень, как и ранее, входят:

закупаемые способом конкурса

работы по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов;

работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов, осуществляемые аккредитованными экспертными организациями;

приобретаемые способом конкурса использованием рейтингово-балльной системы

строительно-монтажные работы;

работы по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

инжиниринговые услуги по техническому надзору и (или) управлению проектами по строительно-монтажным работам.

Приказ вводится в действие с 24 марта 2025 года.

Мы рассказывали, что в госзакупках существенно упростили процедуры и время заключения договоров.