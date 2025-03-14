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Право

Расширен перечень товаров, работ, услуг, способ госзакупок которых определяет уполномоченный орган

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 09:02 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 7 марта 2025 года утвердил в новой редакции перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлены услуги по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов, которые будут приобретаться способом конкурса.

В перечень, как и ранее, входят:

закупаемые способом конкурса

  • работы по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов;
  • работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов, осуществляемые аккредитованными экспертными организациями;

приобретаемые способом конкурса использованием рейтингово-балльной системы

  • строительно-монтажные работы;
  • работы по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;
  • инжиниринговые услуги по техническому надзору и (или) управлению проектами по строительно-монтажным работам.

Приказ вводится в действие с 24 марта 2025 года.

Мы рассказывали, что в госзакупках существенно упростили процедуры и время заключения договоров.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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