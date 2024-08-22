Кто из казахстанцев и когда должен проходить скрининговые исследования

Министр здравоохранения приказом от 16 августа 2024 года обновила целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правила, объем и периодичность проведения скрининговых исследований, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что скрининговые исследования – комплекс медицинского обследования населения, не имеющего клинических симптомов и жалоб, с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний на ранней стадии, а также факторов риска их возникновения.

Скрининговые исследования проводятся в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь (организации АПП), независимо от форм собственности, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов, имеющих лицензию на медицинскую деятельность с учетом вида скринингового исследования.

Работодатели создают условия для прохождения скрининговых исследований лицам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, а также беспрепятственно отпускают работников для их прохождения в период рабочего времени с сохранением места работы (должности), средней заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РК.

Скрининговые исследования проводятся лицам, не состоящим на динамическом наблюдении по соответствующим видам заболеваний.

Как проводят скрининговые исследования

Организации АПП осуществляют скрининговые исследования с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением населения.

Для проведения скрининговых исследований организации АПП:

формируют целевые группы лиц, подлежащие скрининговым исследованиям, из числа прикрепленного к медицинской организации населения;

разрабатывают маршрут последовательного оказания услуг в рамках скрининговых исследований согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Правилам;

информируют население о целях, необходимости и порядке прохождения скрининговых исследований;

приглашают на прохождение скрининговых исследований путем обзвона, SMS-сообщения, подворового обхода, а также информационных кампаний на официальных сайтах, аккаунтах социальных сетей;

оказывают услуги скрининговых исследований с внесением результатов в МИС;

проводят ежемесячный анализ проведенных скрининговых исследований с предоставлением информации в местные органы государственного управления здравоохранением до 5 числа месяца, следующим за отчетным.

Проведение скрининговых исследований включает:

подготовительный этап;

основной этап, состоящий из:

первого этапа для определения наличия или отсутствия патологических изменений в состоянии здоровья пациента;



второго этапа для проведения дообследования с постановкой окончательного диагноза;

заключительный этап.

Подготовительный этап осуществляется средним медицинским работником (СМР) и включает в себя:

ежегодное формирование и составление списка целевых групп, подлежащих скрининговым исследованиям в предстоящем году, до 15 ноября календарного года с последующей ежемесячной коррекцией целевых групп;

оповещение целевых групп населения о цели, необходимости и порядке прохождения скрининговых исследований;

приглашение целевой группы населения на скрининговые исследования с синхронизацией времени приема с графиком работы профильных специалистов, клинико-диагностических лабораторий и инструментальных исследований для обеспечения оперативного и своевременного прохождения скринингового исследования.

Первый этап проводится для определения наличия отклонений от нормальных показателей здоровья в состоянии пациента.

На первом этапе СМР в кабинете доврачебной помощи проводит:

опрос по анкете;

антропометрию (вес, рост, охват талии), вычисление индекса Кетле;

измерение артериального давления (далее – АД);

лабораторные исследования с использованием экспресс-тестов;

забор биологического материала согласно скрининговому исследованию;

выписку направления на диагностическое исследование.

Врач организации АПП завершает скрининговое исследование на первом этапе:

при отсутствии отклонений от нормальных показателей здоровья;

при установлении наличия факторов риска для здоровья (ИМТ>25, вредные привычки, нарушение режима сна и отдыха) и при нормальных показателях АД, результатах диагностических исследований с проведением консультации по здоровому образу жизни и рекомендациями по изменению поведения.

При наличии у пациента отклонений от нормальных показателей здоровья врач организации АПП направляет его на второй этап скрининга путем формирования в МИС направления в зависимости от вида скринингового исследования.

Второй этап скринингового исследования проводится для установления причин отклонений от нормальных показателей здоровья путем дообследования.

Медицинские работники, подлежащие осмотру на раннее выявление вирусных гепатитов В и С, проходят скрининговые исследования в организациях АПП по месту прикрепления.

Пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии, пациенты, поступающие на плановые оперативные вмешательства, пациенты, получающие гемотрансфузии (в плановом порядке), трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов, беременные проходят скрининговые исследования в организациях АПП по месту прикрепления.

Лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни, проходят скрининговые исследования при обращении для тестирования на ВИЧ-инфекцию в организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Заключительный этап включает в себя анализ результатов скрининговых исследований и постановку на динамическое наблюдение пациентов с выявленной патологией, завершение заполнения данных в МИС, информирование населения о результатах скрининговых исследований.

Выявленные в ходе скрининговых исследований пациенты с хроническими заболеваниями подлежат учету и динамическому наблюдению.

При выявлении острых заболеваний проводится обследование, назначается лечение с последующей оценкой состояния здоровья пациента до полного выздоровления.

Целевой группе, не прошедшей скрининговые исследования (по причине беременности, болезни), допускается проведение скрининговых исследований в течение следующего календарного года с сохранением установленной периодичности.

На заключительном этапе врач организации АПП вносит в МИС результаты скрининговых исследований с выделением поведенческих факторов риска, заключительного диагноза, представляет рекомендации по дообследованию, наблюдению, также указывает основания завершения скрининга: завершение скрининговых исследований, истечение сроков скрининга, смерть пациента, прикрепление к другой организации АПП.

Завершение случая – регистрация в МИС решения по окончанию маршрута оказания услуг согласно обращению в организацию ПМСП, по диагностике (окончательный диагноз), лечению (исход (исход ухода).

Результаты проведенных скрининговых исследований вводятся в электронный паспорт здоровья.

При отсутствии технической возможности медицинская документация оформляется в бумажном виде с последующим внесением в МИС не позднее одного календарного месяца.

Целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям

Мужчины и женщины в возрасте 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, поведенческими факторами риска, проходят обследование на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, поведенческих факторов риска 1 раз в 2 года .

. Мужчины и женщины в возрасте 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с сахарным диабетом, проходят обследование на раннее выявление сахарного диабета 1 раз в 2 года .

. Женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы, проходят обследование на раннее выявление рака молочной железы 1 раз в 2 года .

. Женщины в возрасте 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки, проходят обследование на раннее выявление рака шейки матки 1 раз в 4 года .

. Мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, проходят обследование на раннее выявление колоректального рака 1 раз в 2 года.

Помимо этого, к целевой группе относятся следующие группы риска:

медицинские работники:

организаций службы крови, проводящие инвазивные процедуры, участвующие в переработке крови; занимающиеся гемодиализом;



хирургического, стоматологического, гинекологического, акушерского, гематологического профилей, также проводящие инвазивные методы диагностики и лечения;



клинических, иммунологических, вирусологических, бактериологических, паразитологических лабораторий;

пациенты, поступающие на плановые и экстренные оперативные вмешательства;

пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии;

пациенты, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов;

беременные женщины;

лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни.

Указанные лица проходят двухэтапный скрининг на раннее выявление вирусных гепатитов В и С не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2024 года.