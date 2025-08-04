Когда казахстанцы должны проходить скрининговые исследования

Приказом и.о. министра здравоохранения от 29 июля 2025 года внесены изменения в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правила, объемы и периодичность проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что скрининговые исследования проводятся среди следующих целевых групп:

Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческими факторами риска – на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска.

по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческими факторами риска – на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска. Женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы, – на раннее выявление рака молочной железы.

по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы, – на раннее выявление рака молочной железы. Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки, – на раннее выявление рака шейки матки.

по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки, – на раннее выявление рака шейки матки. Мужчины и женщины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, – на раннее выявление колоректального рака.

по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, – на раннее выявление колоректального рака. Мужчины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по цереброваскулярным болезням, – на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения.

В группы риска на раннее выявление вирусных гепатитов В и С входят:

медицинские работники:

– организаций службы крови, проводящие инвазивные процедуры, участвующие в переработке крови; занимающиеся гемодиализом;

– хирургического, стоматологического, гинекологического, акушерского, гематологического профилей, также проводящие инвазивные методы диагностики и лечения;

– клинических, иммунологических, вирусологических, бактериологических, паразитологических лабораторий;

пациенты, поступающие на плановые и экстренные оперативные вмешательства;

пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии;

пациенты, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов;

беременные женщины;

лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни.

Указывается, что медицинская сестра организации АПП завершает скрининговое исследование на первом этапе:

при отсутствии отклонений результатов исследований от нормы;

при установлении наличия факторов риска для здоровья (ИМТ>25, вредные привычки, нарушение режима сна и отдыха) после проведения консультации по здоровому образу жизни и рекомендаций по изменению поведения.

При наличии у пациента отклонений результатов исследований от нормы врач организации АПП направляет его на второй этап скрининга путем формирования в МИС направления в зависимости от вида скринингового исследования.

При наличии результатов ранее оказанных (в течение последних трех месяцев) медицинских услуг, соответствующих объему скрининговых исследований второго этапа, врач организации АПП завершает скрининг с установлением клинического диагноза.

Выявленные в ходе скрининговых исследований пациенты с хроническими заболеваниями подлежат учету и динамическому наблюдению.

При выявлении острых заболеваний проводится обследование, назначается лечение с последующей оценкой состояния здоровья пациента до полного выздоровления.

Целевой группе, не прошедшей скрининговые исследования (по причине беременности, болезни, изменения места прикрепления, временного выезда за пределы страны и в случае отказа гражданина от прохождения скрининговых исследований), допускается проведение скрининговых исследований в течение следующего календарного года с сохранением установленной периодичности.

На заключительном этапе врач организации АПП вносит в МИС результаты скрининговых исследований с выделением поведенческих факторов риска, заключительного диагноза, представляет рекомендации по дообследованию, наблюдению, также указывает основания завершения скрининга: завершение скрининговых исследований, истечение сроков скрининга, смерть пациента, прикрепление к другой организации АПП.

Завершение случая – регистрация в МИС решения по окончанию маршрута оказания услуг согласно обращению в организацию ПМСП, по диагностике (окончательный диагноз), лечению (исход (исход ухода).

Результаты проведенных скрининговых исследований вводятся субъектами здравоохранения, осуществляющими данные исследования, в электронный паспорт здоровья.

При отсутствии технической возможности медицинская документация оформляется в бумажном виде с последующим внесением в МИС не позднее одного календарного месяца.

Приказ вводится в действие с 11 августа 2025 года.