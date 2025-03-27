Расширен перечень услуг ежедневной и еженедельной потребности в госзакупках
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра финансов от 14 марта 2025 года внесены изменения в Перечень товаров, работ, услуг ежедневной и еженедельной потребности на период до подведения итогов госзакупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора о госзакупках, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень услуг добавлены:
- услуги сервиса печати;
- услуги по технической поддержке информационной системы;
- услуги оперативного центра информационной безопасности.
Всего в перечень входит 30 различных видов услуг.
Приказ вводится в действие с 6 апреля 2025 года.
Ранее мы рассказали, что расширен перечень товаров, работ, услуг, способ госзакупок которых определяет уполномоченный орган.
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