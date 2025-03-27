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Право

Расширен перечень услуг ежедневной и еженедельной потребности в госзакупках

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 10:42 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра финансов от 14 марта 2025 года внесены изменения в Перечень товаров, работ, услуг ежедневной и еженедельной потребности на период до подведения итогов госзакупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора о госзакупках, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень услуг добавлены:

  • услуги сервиса печати;
  • услуги по технической поддержке информационной системы;
  • услуги оперативного центра информационной безопасности. 

Всего в перечень входит 30 различных видов услуг. 

Приказ вводится в действие с 6 апреля 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 10:42
В госзакупках существенно упростили процедуры и время заключения договоров

Ранее мы рассказали, что расширен перечень товаров, работ, услуг, способ госзакупок которых определяет уполномоченный орган.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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