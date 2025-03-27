Расширен перечень услуг ежедневной и еженедельной потребности в госзакупках

Фото: Zakon.kz

Приказом и.о. министра финансов от 14 марта 2025 года внесены изменения в Перечень товаров, работ, услуг ежедневной и еженедельной потребности на период до подведения итогов госзакупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора о госзакупках, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень услуг добавлены: услуги сервиса печати;

услуги по технической поддержке информационной системы;

услуги оперативного центра информационной безопасности. Всего в перечень входит 30 различных видов услуг. Приказ вводится в действие с 6 апреля 2025 года. Материал по теме В госзакупках существенно упростили процедуры и время заключения договоров Ранее мы рассказали, что расширен перечень товаров, работ, услуг, способ госзакупок которых определяет уполномоченный орган.

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