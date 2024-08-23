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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 17:02 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство утвердило Концепцию промышленной безопасности до 2030 года.
  • С 1 сентября казахстанцам не выдадут кредит на сумму более 3,6 млн тенге без согласия супруга.
  • Биометрическую идентификацию и ЭЦП будут применять для оформления онлайн-кредитов.
  • Национальный день печати и День радио будут отмечать в Казахстане.
  • Микрофинансовый омбудсмен будет избираться и работать согласно правилам.
  • Размер годовой эффективной ставки вознаграждения изменили в Казахстане.
  • Установлены ограничения по суммам потребительских займов – 2200 МРП и микрокредитов – 1100 МРП.
  • Определен перечень иных сведений, которые банки и МФО должны предоставить в кредитные бюро.
  • Правила пожарной безопасности изменили в Казахстане.
  • ВНЖ можно оформить в ускоренном порядке: поправки в Правила оформления документов, удостоверяющих личность.
  • Как будут реализовывать арендное жилье с правом выкупа.
  • Введен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта.
  • Продлен запрет на вывоз из Казахстана железнодорожным транспортом отходов и лома черных металлов.

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