Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство утвердило Концепцию промышленной безопасности до 2030 года.
- С 1 сентября казахстанцам не выдадут кредит на сумму более 3,6 млн тенге без согласия супруга.
- Биометрическую идентификацию и ЭЦП будут применять для оформления онлайн-кредитов.
- Национальный день печати и День радио будут отмечать в Казахстане.
- Микрофинансовый омбудсмен будет избираться и работать согласно правилам.
- Размер годовой эффективной ставки вознаграждения изменили в Казахстане.
- Установлены ограничения по суммам потребительских займов – 2200 МРП и микрокредитов – 1100 МРП.
- Определен перечень иных сведений, которые банки и МФО должны предоставить в кредитные бюро.
- Правила пожарной безопасности изменили в Казахстане.
- ВНЖ можно оформить в ускоренном порядке: поправки в Правила оформления документов, удостоверяющих личность.
- Как будут реализовывать
арендное жилье с правом выкупа.
- Введен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта.
- Продлен
запрет на вывоз из Казахстана железнодорожным транспортом отходов и лома черных
металлов.
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