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Дорога в обход Тараза станет платной

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 14:00 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Обход Тараза на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что участок "Обход Тараза" автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге – через город Тараз.

Начальный пункт платной дороги – 477-й километр.

Платный участок дороги пересекается со второстепенной дорогой через несколько населенных пунктов, в том числе село Базарбай, район Байзак Батыра, село Мырзатай.

Протяженность платной дороги – 57 км. Срок использования платной дороги – 20 лет.

Также разработаны ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.

Ранее сообщалось, что участок Ушарал – Достык автомобильной дороги общего пользования станет платным.


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