Дорога в обход Тараза станет платной
Так, говорится, что участок "Обход Тараза" автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории используется на платной основе.
При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге – через город Тараз.
Начальный пункт платной дороги – 477-й километр.
Платный участок дороги пересекается со второстепенной дорогой через несколько населенных пунктов, в том числе село Базарбай, район Байзак Батыра, село Мырзатай.
Протяженность платной дороги – 57 км. Срок использования платной дороги – 20 лет.
Также разработаны ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.
Ранее сообщалось, что участок Ушарал – Достык автомобильной дороги общего пользования станет платным.