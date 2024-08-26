Какие еще дороги станут платными

Министерство транспорта подготовило проекты приказов, согласно которым несколько казахстанских дорог станут платными, сообщает Zakon.kz.

В частности, платным станет участок Балхаш – Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы.

Начальный пункт платной дороги – 1864-й километр. Протяженность платной дороги (участка) – 91 км.

Также станет платным участок Кандыагаш – Макат автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Атырау – граница Российской Федерации (на Астрахань).

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения Кандыагаш – Актобе –Уральск – Атырау – Макат.

Начальный пункт платной дороги (участка) – 95 км. Протяженность платной дороги – 385 км 200 м.

Участок Бурылбайтал – Шу автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Мерке – Шу – Бурылбайтал также будет использоваться на платной основе.

Протяженность платной дороги – 160 км.

Кроме того, станет платным участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории "Обход Караганды" .

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге – через город Караганда.

Протяженность платной дороги – 48 км.

Указанные участки используются на платной основе 20 лет.

Соответствующие документы размещены на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.

Ранее сообщалось, что платными станут дороги Ушарал – Достык и участок в обход Тараза.