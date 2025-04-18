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Общество

В регионе Казахстана станет на одну платную дорогу больше

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 01:58 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта РК опубликовало приказ, по которому участок республиканской дороги Костанай–Денисовка протяженностью 151 километр станет платным, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, речь идет о трассе Костанай–Денисовка. Для водителей легковых автомобилей платным станет не весь данный участок, а лишь треть, то есть 51 километр – от Костаная до Рудного. Стоимость проезда для них будет:

  • по постоплате (то есть после проезда) – 0,0331 МРП, или 130 тенге в 2025 году;
  • по предоплате (с заранее пополненного счета) – 0,0280 МРП, или 110 тенге.

Для остальных же водителей, то есть тех, кто управляет автобусами и грузовым транспортом, платными будет весь участок от Костаная до Денисовки. За проезд в одну сторону придется заплатить от 0,2238 до 1,3327 МРП, то есть от 880 до 5 240 тенге в зависимости от типа транспорта и способа оплаты.

При этом для легковых автомобилей, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, предусмотрен годовой абонемент, который стоит 1 МРП, то есть 3 932 тенге в 2025 году, а для остальных типов транспорта доступны как месячные (от 2 до 10 МРП), так и годовые (от 20 до 100 МРП) абонементы.

В приказе отмечается, что казахстанцам, которые не хотят платить за проезд по платной, будет доступна альтернативная автомобильная дорога.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями 17 апреля 2025 года ответил на опасения насчет судьбы старого мусульманского кладбища на правом берегу. Люди переживают, что из-за планов по расширению дороги его могут частично снести.

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Аксинья Титова
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