В регионе Казахстана станет на одну платную дорогу больше

Министерство транспорта РК опубликовало приказ, по которому участок республиканской дороги Костанай–Денисовка протяженностью 151 километр станет платным, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, речь идет о трассе Костанай–Денисовка. Для водителей легковых автомобилей платным станет не весь данный участок, а лишь треть, то есть 51 километр – от Костаная до Рудного. Стоимость проезда для них будет:

по постоплате (то есть после проезда) – 0,0331 МРП, или 130 тенге в 2025 году;

в 2025 году; по предоплате (с заранее пополненного счета) – 0,0280 МРП, или 110 тенге.

Для остальных же водителей, то есть тех, кто управляет автобусами и грузовым транспортом, платными будет весь участок от Костаная до Денисовки. За проезд в одну сторону придется заплатить от 0,2238 до 1,3327 МРП, то есть от 880 до 5 240 тенге в зависимости от типа транспорта и способа оплаты.

При этом для легковых автомобилей, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, предусмотрен годовой абонемент, который стоит 1 МРП, то есть 3 932 тенге в 2025 году, а для остальных типов транспорта доступны как месячные (от 2 до 10 МРП), так и годовые (от 20 до 100 МРП) абонементы.

В приказе отмечается, что казахстанцам, которые не хотят платить за проезд по платной, будет доступна альтернативная автомобильная дорога.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями 17 апреля 2025 года ответил на опасения насчет судьбы старого мусульманского кладбища на правом берегу. Люди переживают, что из-за планов по расширению дороги его могут частично снести.