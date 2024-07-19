Аида Балаева ответила на критику журналистов

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева отреагировала на прозвучавшую в ее адрес критику от представителей СМИ касательно новых типовых правил аккредитации журналистов, обсуждаемых на портале "Открытые НПА", сообщает Zakon.kz.

В соцсетях министр написала, что "правила претерпели не так много изменений" – по сравнению с ныне действующими правилами аккредитации журналистов многие положения сохранены.

"Это, например, касается положений об основаниях в отказе в аккредитации. Это вступление в силу решения суда о приостановлении или прекращении выпуска СМИ и отсутствие в реестре поставленных на учет СМИ. Отказ в аккредитации, согласно предлагаемым правилам, останется в рамках данных оснований". Аида Балаева

Вызвавший больше всего вопросов пункт 10 – об условиях, которые предлагается соблюдать журналистами, она прокомментировала отдельно, отметив, что никто не запрещает подать журналисту заявку на аккредитацию сразу от нескольких СМИ.

"Данное требование не будет распространяться на выражение личного мнения и позиции журналистов по поводу того или иного мероприятия/события на личных аккаунтах в социальных сетях". Аида Балаева

Дальше министр пишет о вопросе введения регламента – в действующих правилах также оговорено, что соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим (то есть модератором мероприятия). Международный опыт США и Евросоюза и международных организаций показывает, что в случае нарушения установленных правил, а также норм закона, журналист лишается доступа к мероприятиям и имеющейся аккредитации. Так, например, в Правилах, регулирующих деятельность СМИ в Европейском Парламенте, строго отведены специальные места, в которых разрешается проводить съемку.

"Правилами предусмотрено, что каждый государственный орган или организация сами утверждают регламент того или иного мероприятия. При этом министерство, как уполномоченный орган, будет направлять соответствующие рекомендации для разработки вышеупомянутых регламентов в части соблюдения принципов доступа к информации и особого статуса журналистов". Аида Балаева

Соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов особо важных государственных объектов также является неотъемлемой частью соблюдения действующего законодательства и безопасности.

"Резюмируя, хочу еще раз подчеркнуть важность обеспечения доступа к информации и повышения статуса журналистов – данные вопросы всегда находятся в основном приоритете деятельности министерства". Аида Балаева

Новые типовые правила аккредитации журналистов Министерство культуры и информации опубликовало на портале "Открытые НПА".

Ранее министр культуры высказалась о поведении известных казахстанских артистов.