Правила аккредитации журналистов утвердили в Минкультуры

Министр культуры и информации приказом от 3 октября 2024 года утвердила Правила аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) при министерстве, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что постоянная аккредитация журналистов (представителей СМИ) проводится при министерстве независимо от места нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов. Она осуществляется сроком на один год.

Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации журналистов на казахском и русском языках.

Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов при министерстве, в течение десяти рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов по форме за подписью главного редактора или собственника СМИ с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов и согласия аккредитуемого журналиста на использование персональных данных в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Срок рассмотрения заявления о постоянной аккредитации – три рабочих дня со дня окончания приема документов.

Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно или электронно уведомляет заявителей об одном из следующих решений:

об аккредитации;

об отказе в аккредитации.

Аккредитованный журналист должен соблюдать следующие условия:

сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;

соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;

соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Министерство утверждает регламент проводимого мероприятия.

Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:

наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;

не предоставление указанные выше документов;

отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.

Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом в порядке, установленном законодательством РК.

Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:

заявление главного редактора СМИ или собственника о лишении постоянной аккредитации журналиста с указанием причин;

наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом;

наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;

нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 правил.

Министерство в течение двух рабочих дней со дня установления основания уведомляет средство массовой информации о лишении журналиста аккредитации с указанием причин.

Лишение постоянной аккредитации журналистов осуществляется сроком на шесть месяцев.

В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиа-платформы выдаются аккредитационные карты.

Правила также устанавливают порядок временной аккредитации журналистов.

Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для освещения конкретного мероприятия министерства и проводится не позднее, чем за один рабочий день до проведения соответствующего мероприятия.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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