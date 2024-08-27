Проведение аукциона среди заявителей с одинаковой приоритетностью: изменились правила

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила проведения аукциона среди заявителей, имеющих одинаковую приоритетность, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлены новые понятия:

гарантийный взнос – денежная сумма, вносимая заявителем для участия в аукционе, являющаяся обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по уплате подписного бонуса;

взнос за участие – денежная сумма в сорокакратном размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату размещения извещения о проведении аукциона;

единая платформа недропользователей (далее – единая платформа) – информационный система на веб-портале реестра для автоматизации бизнес-процессов выдачи лицензии;

электронный кошелек – лицевой счет участника в реестре для отражения денег, внесенных им на расчетный счет единого оператора в банке второго уровня.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

для физических лиц – ИИН, фамилии, имени и отчества;

для юридических лиц – БИН, полного наименования, фамилии, имени и отчества первого руководителя;

контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).

При изменении вышеуказанных данных участник до регистрации заявления изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.

При этом в правила добавлено, что формирование, прием и обработка заявлений на участие от физических и юридических лиц состоит из следующих этапов:

оплата физическим или юридическим лицом гарантийного взноса и взноса за участие;

формирование и подписание на веб-портале реестра физическим или юридическим лицом заявки на участие;

прием и обработка заявки на участие компетентным органом;

отображение текущего статуса обработки заявки на веб-портале реестра.

Для формирования и подачи заявки на участие физические и юридические лица обеспечивают соблюдение вышеуказанных условий, а также оплату гарантийного взноса и взноса за участие в аукционе.

При приеме и обработке компетентным органом заявки на участие веб-порталом осуществляется форматно-логический контроль, заключающийся в проверке полноты заполнения заявки. Результаты форматно-логического контроля включаются в заявку на участие.

Размер взноса за участие в аукционе составляет 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году). Взнос за участие в аукционе оплачивается единому оператору и не подлежит возврату лицу, подавшему заявку.

Единый оператор перечисляет взносы за участие в аукционе в доход государства по месту регистрации участника в течение трех рабочих дней со дня принятия веб-порталом реестра заявки.

Гарантийный взнос вносится заявителем в электронный кошелек и является обеспечением исполнения обязательства победителя по уплате подписного бонуса.

Размер гарантийного взноса определяется компетентным органом и составляет:

в случае предоставления права недропользования на разведку и добычу твердых полезных ископаемых – сумму, равную двукратному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством РК;

в случае предоставления права недропользования на добычу твердых полезных ископаемых – сумму, равную однократному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством РК.

Гарантийные взносы победителя или участника, предложившего следующий после победителя наибольший размер подписного бонуса, по их заявлениям, поданным в адрес единого оператора на веб-портале реестра, перечисляются единым оператором в течение трех рабочих дней в бюджет по месту регистрации победителя в счет исполнения обязательства победителя по уплате им подписного бонуса.

Уведомление участника, предложившего следующий после победителя наибольший размер подписного бонуса о выполнении требований, формируется компетентным органом в единой платформе и автоматически размещается в личном кабинете участника на веб-портале реестра. После формирования такого уведомления гарантийный взнос участника, предложившего следующий после победителя наибольший размер подписного бонуса, автоматически разблокируется веб-порталом реестра в электронном кошельке участника.

Указывается, что при невыполнении победителем или участником, предложившим следующий после победителя наибольший размер подписного бонуса, требований, внесенный им гарантийный взнос не возвращается, а обращается в доход государства в течение трех рабочих дней со дня истечения срока оплаты подписного бонуса.

Также дополнено, что после регистрации заявки веб-порталом в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в электронном кошельке сведений о поступлении взноса за участие и гарантийного взноса по объекту, на который подана заявка.

В случае наличия в электронном кошельке сведений о поступлении взноса за участие и гарантийного взноса, веб-портал реестра осуществляет блокировку денег в электронном кошельке на сумму взноса за участие и гарантийного взноса. При отсутствии в электронном кошельке сведений о поступлении взноса за участие и гарантийного взноса веб-портал реестра отклоняет заявку.

Основаниями для отказа веб-порталом реестра в регистрации заявки на участие являются несоблюдение участником указанных выше требований.

Уведомление участника о регистрации заявки на участие либо причинах отказа в регистрации такой заявки автоматически размещается в личном кабинете участника на веб-портале реестра.

В случае неуплаты подписного бонуса в установленный Правилами срок победителем будет считаться каждый последующий участник в порядке очередности согласно реестру итогов аукциона с учетом подтвержденного им размера подписного бонуса.

К следующему участнику также переходит приоритет на включение блоков (блоков) в лицензию согласно поданному им заявлению на лицензию. В этом случае подписной бонус подлежит уплате в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока уплаты подписного бонуса для предыдущего участника аукциона, утратившего статус победителя.

В случае неуплаты победителем подписного бонуса в установленный правилами срок приоритет и обязательства по уплате подтвержденного участником подписного бонуса, а также обязательства, включенные в условия аукциона по решению комиссии, до выдачи лицензии переходят участнику, предложившему следующий после победителя наибольший размер подписного бонуса.

В этом случае подписной бонус подлежит уплате в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока уплаты подписного бонуса для победителя.

При этом дополнено, что уведомление участника о переходе к нему приоритета и обязательств формируется компетентным органом в ЕПН и автоматически размещается в личном кабинете участника на веб-портале реестра. В рамках автоматизации государственной услуги будут оцифрованы процессы участия в аукционе.

Как поясняется, изменения вносятся в рамках цифровизации сферы недропользования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 сентября.