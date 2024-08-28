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В Казахстане изменили требования к защите свидетельства о рождении

В Казахстане изменили требования к защите свидетельства о рождении, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 11:28 Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносится изменение к требованиям по защите свидетельства о рождении, сообщает Zakon.kz.

В частности, в поправке говорится, что бланк свидетельства о рождении должен содержать порядковый номер.

В действующей версии приказа предусматривается:

  • На бланке свидетельства о рождении изображен Государственный герб РК.
  • Бланк свидетельства о рождении состоит из окантовывающей рамки и тангирной сетки, составленных с использованием казахских орнаментов, узоров (не менее 30% площади).
  • В качестве обязательного защитного элемента используется микрошрифт высотой не более 250 микрометров, а также гильоширные элементы. Графические элементы не содержат растровых структур, кроме линейных (штриховых).
  • Бланк свидетельства о рождении изготавливается на бумаге с оригинальным водяным знаком, специальными защитными вкраплениями, белизна 94-96% с высоким содержанием хлопкового или льняного волокна, плотность – 100-120 г/м2. В печати используется не менее четырех красок. При этом необходимо использовать специальные пастельные краски, не изменяющие свой цвет и насыщенность под действием температуры, с добавками, препятствующими цветному репродуцированию.
  • Бланк свидетельства о рождении должен иметь твердый переплет и бумвиниловую оболочку с наименованием на обложке, также вкладыш с односторонней печатью.
  • бланк свидетельства о рождении имеет семизначный номер. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 сентября.

Ранее мы рассказали, что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности.

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