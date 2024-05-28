Новый порядок распределения разрешений для осуществления международных перевозок установят в Казахстане

Министерство транспорта подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что получателем услуги (иностранные бланки разрешения, ИБР) являются физические юридические лица, являющиеся отечественными перевозчиками, осуществляющие международные автомобильные перевозки.

Услугодатель – территориальные органы Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.

Также правила дополнены новым понятием "информационная система уполномоченного органа" – это информационная система, обеспечивающая автоматическую обработку сведений для формирования результатов оказания государственных услуг "Выдача разрешения на въезд (выезд) на территорию (с территории) иностранного государства перевозчикам РК, осуществляющим регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в международном сообщении" и "Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан".

Госуслуга оказывается на веб-портале "электронного правительства".

Квота обмена размещается на интернет-ресурсе Министерства транспорта РК.

"В интернет-ресурсе министерства в режиме реального времени размещаются сведения об иностранных разрешениях с указанием количества распределенных выданных и возвращенных отечественными перевозчиками разрешений", - говорится в документе.

Оформление иностранных разрешений осуществляет территориальные органы министерства, а выдачу результата – Государственная корпорация "Правительство для граждан". Как поясняется, исключения прямого контакта территориального органа с перевозчиками.

Как отмечается, отечественный перевозчик обеспечивает полноту и достоверность предоставляемых сведений в запросе. При этом запрос подается отдельно на каждое автотранспортное средство.

Также в правила добавлено, что одобрение запроса осуществляется ИС:

при наличии запрашиваемых видов иностранных разрешений;

при наличии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном, внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении;

при наличии запрашиваемого комплекта видов иностранных разрешений (в случае подачи заявления на несколько видов иностранных разрешений на одно автотранспортное средство);

при наличии действующего удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов;

при наличии действующей карточки допуска на представленное автотранспортное средство;

при отсутствии сведений по невозвращенным иностранным разрешениям, полученным на автотранспортные средства, указанные в запросе;

при обеспечении соблюдения за последние шесть месяцев указанным в запросе автотранспортным средством условии, установленными пунктами 28 или 29 Правил;

при недопущении услугополучателем за последние три месяца три и более нарушении условии пунктов 28 и 29 Правил;

при отсутствии фактов неиспользования ранее полученных услугополучателем иностранных разрешений за последние шесть месяцев;

при отсутствии фактов несоблюдения услугополучателем требований абзаца первого пункта 27 за последние шесть месяцев.

Фиксация фактов въезда и выезда автотранспортных средств на территорию РК через автомобильные пункты пропуска, расположенные на государственной границе РК осуществляется Единой информационной системой "Беркут" КНБ РК с передачей сведений согласно запросу ИС.



Также дополнено, что в ИС учет автотранспортных средств ведется по их идентификационному номеру (VIN).

В правила также добавлены новые пункты. Так, предусматривается, что допускается замена автотранспортного средства, на которое ранее были получены иностранные разрешения, в течение 30 календарных дней со дня одобрения запроса. Запрос на замену автотранспортного средства к ранее выданному иностранному разрешению оформляется по утвержденной форме.

Замена автотранспортного средства проводится на авто, находящееся на праве аренды при условии получении карточки допуска, полученной не менее чем за 30 календарных дней. При этом срок исчисляется со дня одобрения запроса.

Допускается получение перевозчиком дополнительно до двух иностранных разрешений на перевозку грузов в случае изменения маршрута к ранее одобренному запросу.

При получении иностранных разрешений по дополнительному запросу неиспользованные иностранные разрешения возвращаются в территориальный орган и учитываются в ИС как использованные услугополучателем.

При этом к возврату допускается до шести неиспользованных иностранных разрешений в календарном году по дополнительному запросу, а свыше шести иностранных разрешений учитывается в ИС как невозвращенные.

Оплата осуществляется через ПШЭП.



Указывается, что территориальные органы иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа, на перевозку груза оформляют в течение одного рабочего дня при поступлении в ИС одобренных запросов через Портал и направляется в государственную корпорацию.

Для перевозки грузов выдается не более 9-ти иностранных разрешений разного вида по маршруту следования на один запрос и не более двух иностранных разрешении одного вида.

При этом иностранные разрешения выдаются на автотранспортные средства без учета прицепов, полуприцепов и саморазгружающихся автомобилей, механически наклоняемых для выгрузки груза.

Как пояснили в Министерстве транспорта, поправки в правила предусматривают новый порядок распределения ИБР, устранены погрешности в системе их распределения, которые ограничивают свободную конкуренцию и развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов, а также позволяют создавать искусственный дефицит ИБР и перепродавать их на теневом рынке.

Внедрение нового механизма выдачи ИБР запланировано на второе полугодие 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.

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