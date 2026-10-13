Определение нормативов эмиссий в окружающую среду: что изменилось

Приказом и. о. министра экологии и природных ресурсов от 7 октября 2026 года внесены изменения в Методику определения нормативов эмиссий в окружающую среду, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:

массовой концентрации загрязняющего вещества;

скорости массового потока загрязняющего вещества.

Показатели, касающиеся объема и скорости массового потока отходящих газов, определяются при стандартных условиях 273.15 К и 101.3 кПа и, если иное прямо не предусмотрено экологическим законодательством Республики Казахстан, после вычитания содержания водяного пара.

Показатели массовой концентрации загрязняющего вещества определяются путем усреднения соответствующих показателей выброса в течение одних календарных суток нормальной (регламентной) работы стационарного источника выбросов при наиболее неблагоприятных с точки зрения охраны атмосферного воздуха условиях его эксплуатации.

Показатели скорости массового потока загрязняющего вещества определяются путем усреднения соответствующих показателей выброса в течение одного часа нормальной (регламентной) работы источника выбросов при наиболее неблагоприятных с точки зрения охраны атмосферного воздуха условиях его эксплуатации.

Таблица параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов заполняется по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике.

Сброс сточных вод в недра запрещается, за исключением случаев:

закачки очищенных сточных вод в изолированные необводненные подземные горизонты и подземные водоносные горизонты, подземные воды которых не могут быть использованы для питьевых, бальнеологических, технических нужд, нужд ирригации и животноводства;

отведения карьерных вод в выработанные пространства карьеров и шахт.

Очистка сточных вод в случаях, указанных выше (1), осуществляется в соответствии с утвержденными проектными решениями по нефтепродуктам, взвешенным веществам и сероводороду.

Очистка сточных вод в случаях (подпункт 2) осуществляется в соответствии с утвержденными проектными решениями по нефтепродуктам.

Сброс иных загрязняющих веществ, не указанных в частях второй и третьей настоящего пункта, при закачке и отведении сточных вод в недра нормируется по максимальным показателям концентраций загрязняющих веществ в соответствии с настоящей методикой. Максимальные показатели концентраций загрязняющих веществ обосновываются при проведении оценки воздействия на окружающую среду или в проекте нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ. Сброс таких веществ с превышением установленных максимальных показателей концентраций загрязняющих веществ не считается сверхнормативной эмиссией.

Запрещается закачка в подземные горизонты сточных вод, не очищенных по нефтепродуктам, взвешенным веществам и сероводороду в соответствии с частью второй настоящего пункта.

Запрещается отведение карьерных вод в выработанные пространства карьеров и шахт при наличии загрязняющих веществ, по которым не установлены нормативы допустимых сбросов, и при несоблюдении требований настоящего пункта.

Сбросы считаются сверхнормативными, если количество (масса) загрязняющего вещества либо смеси загрязняющих веществ в сточных водах превышают установленные экологические нормативы в экологическом разрешении.

Период осуществления сверхнормативных сбросов для объектов I и II категорий определяется с даты предоставления последнего отчета по производственному экологическому контролю в цифровую систему "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК", за исключением источников, на которых установлена автоматизированная система мониторинга эмиссий в окружающую среду.

Для объектов III категории период осуществления сверхнормативных сбросов определяется за проверяемый период".

Приказ вводится в действие с 23 октября 2026 года.