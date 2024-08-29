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Законодательство РК

По каким критериям ряд отходов отнесли к готовой продукции или вторичному ресурсу

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии приказом от 26 августа 2024 года утвердил перечень и критерии для отдельных видов отходов, которые утрачивают статус отходов и переходят в категорию готовой продукции или вторичного ресурса (материального или энергетического), сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли:

  • отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки
  • макулатура (отходы бумаги и картона)
  • использованная стеклянная тара и стеклобой
  • отходы лома цветных и черных металлов
  • использованные шины
  • отходы текстильной продукции
  • древесина
  • неопасные строительные отходы

В свою очередь, критерии для отдельных видов отходов, которые утрачивают статус отходов и переходят в категорию готовой продукции или вторичного ресурса разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 333 Экологического кодекса РК и применяются к отходам образователями отходов согласно приведенному выше Перечню.

При этом под образователем отходов понимается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов).

Под оператором объекта понимается физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Критерии применимы при наличии следующих условий, где:

  • вещество или материалы использованы в производстве для определенных целей;
  • существует рынок и спрос для реализации вещества или материалов в РК или за ее пределами;
  • вещество или материалы соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к соответствующей продукции или ее использованию в определенных целях;
  • использование вещества или материалов не приведет к вредному воздействию на окружающую среду или здоровье людей.

Критериями являются:

  • отходы, которые используются в качестве сырья для повторного использования, дальнейшей переработки и утилизации;
  • состав каждой партии отходов не содержащих материалы (примеси), превышающие 2% по весу.

Материалами (примесями) являются: пыль, грунт, изоляция, химические или биоразлагаемые вещества, бетон и трубы (заполненные бетоном, деревянными фрагментами или грунтом), остатки, возникающие в результате сталеплавильных процессов, процессов термической обработки стали, процессов обработки поверхности (в том числе зачистки, шлифовки, распиловки, сварки и огневой резки), такие как шлак, окалина, пыль из систем пылеулавливания, шлифовальная пыль, шлам;

  • отходы, не содержащие нефти, нефтепродуктов, в том числе не загрязненные маслами, масляными эмульсиями, смазочными маслами и жирами, за исключением незначительных количеств, которые не сопровождаются каплеобразованием;
  • отходы, не содержащие поливинилхлорид в виде покрытий, красок;
  • отходы, классифицируемые как неопасные согласно классификатору отходов.

Образователи отходов самостоятельно ведут учет отходов, переведенных в категорию готовой продукции или вторичного ресурса (материального или энергетического) по установленной форме.

Учет отходов ведется на бумажном носителе или в электронной форме подписанный ЭЦП должностного лица оператора объекта. Учетная запись по отходам хранится пять лет.

Информацию об отходах, которые утратили статус отходов и перешли в категорию готовой продукции или вторичного ресурса (материального или энергетического) образователь отражает в отчете по инвентаризации отходов.

Операторами объектов I и II категорий, а также лицами, осуществляющими операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, с учетом соблюдения подпункта 1) пункта 7 Критерия, сведения об использовании отходов, указанных в настоящих Критериях, в качестве сырья для повторного использования, дальнейшей переработки и утилизации, указываются в программах управления отходами, разработанных в соответствии с нормами Правил разработки программы управления отходами.

В свою очередь, операторы объектов III и IV категорий согласно норм подпункта 1) пункта 7 Критериев разрабатывают документ с указанием сведений об использовании отходов, указанных в Перечне, в качестве сырья для повторного использования, дальнейшей переработки и утилизации, который подписывает должностное лицо оператора объекта, ответственного за предоставление информации.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2024 года.

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