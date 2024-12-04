Какие требования установили к производству и маркировке органической продукции

Министр сельского хозяйства приказом от 26 ноября 2024 года утвердил Правила производства и оборота органической продукции, сообщает Zakon.kz.

Правила применяются к следующим категориям продукции, производимой и (или) реализуемой в качестве органической:

непереработанные растения и растительные продукты, включая семена;

сельскохозяйственные животные и непереработанные продукты животноводства;

водоросли и непереработанные продукты аквакультуры;

переработанные сельскохозяйственные продукты, включая продукты аквакультуры, для использования в качестве пищевых продуктов;

корма;

вино;

иная продукция, не включенная в указанные выше подпункты, требования производства и оборота которой определяются национальными стандартами РК в области производства и оборота органической продукции.

При этом говорится, что продукция, полученная от диких животных, не является органической.

Какие условия должны соблюдаться при переходе к производству органической продукции:

заключение договора с органом по подтверждению соответствия на проведение процедуры подтверждения соответствия производства органической продукции;

соблюдение в течение всего переходного периода требований, предусмотренных статьей 11 закона;

иные соответствующие национальному стандарту СТ РК 3111 "Продукция органическая. Требования к процессу производства, переработке, маркировке и реализации".

Продолжительность переходного периода к производству органической продукции устанавливается национальным стандартом СТ РК 3111.

Правилами установлен порядок производства органической продукции

Производство органической продукции осуществляется при соблюдении условий статьи 11 закона и требований национальных стандартов РК в области производства и оборота органической продукции.

К условиям производства органической продукции в зависимости от вида деятельности относятся:

использование здоровых семян сельскохозяйственных растений, сельскохозяйственных животных, безопасной продукции и сырья животного и растительного происхождения;

исключение применения веществ синтетического происхождения, химических пестицидов, гормонов, антибиотиков и пищевых добавок, если иное не установлено законодательством РК в области производства и оборота органической продукции и национальными стандартами;

сохранение и воспроизводство плодородия почв;

защита сельскохозяйственных растений с помощью превентивных мер, включающих выбор соответствующих севооборотов, видов и сортов сельскохозяйственных растений, устойчивых к вредителям, сорнякам и болезням растений;

применение механических, биологических и физических методов защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, сорняков и болезней растений;

сохранение экологических систем при выборе конкретного вида органической продукции для производства;

выбор адаптированных к местным условиям устойчивых видов, сортов сельскохозяйственных растений и видов сельскохозяйственных животных;

забота о здоровье сельскохозяйственных животных путем обеспечения соответствующих условий содержания и выпаса, учета их естественного поведения, стимулирования естественного иммунитета;

исключение применения ионизирующего излучения;

исключение применения генетически модифицированных объектов, кроме ветеринарных препаратов;

минимизация использования невозобновляемых природных ресурсов;

исключение применения методов производства продукции растениеводства без использования почвы;

иные, соответствующие правилам производства и оборота органической продукции и национальным стандартам.

При этом дополнительные требования перехода к производству органической продукции, требования к сбору, заготовке и обороту органической продукции из дикорастущего сырья, специальные требования к производству и обороту национальной казахской органической продукции, нормы площади для содержания животных, технические требования и характеристики зданий и открытых площадок для животных, требования к ведению учета для операторов производства органической продукции устанавливаются национальными стандартами РК.

Список разрешенных средств, применяемых при производстве органической продукции, утверждает уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции.

Список разрешенных средств классифицируется по следующим категориям:

удобрения и почвоулучшающие вещества, разрешенные в органическом производстве;

средства защиты растений, разрешенные в органическом производстве;

кормовое сырье, разрешенное к использованию в органическом животноводстве;

кормовые добавки и вещества, используемые в кормлении животных;

вещества для очистки и дезинфекции, разрешенные в органическом производстве;

пищевые добавки и технологические вспомогательные средства для использования в производстве органической продукции.

Правилами установлены требования к обороту органической продукции

Импортируемая продукция сопровождается:

сертификатом соответствия, выданным компетентным органом или органом по оценке соответствия страны-экспортера;

транзакционным сертификатом, выданным органом по подтверждению соответствия производства органической продукции, аккредитованным в системе аккредитации РК на соответствие требованиям национального стандарта СТ РК 3110 "Оценка соответствия. Требования к органам по подтверждению соответствия производства органической продукции".

Сертификат должен сопровождать продукцию до склада первого грузополучателя и храниться импортером не менее двух лет.

Не допускается реализация импортной органической продукции без наличия сертификата соответствия, а также транзакционного сертификата на данную продукцию.

Экспорт органической продукции осуществляется в соответствии с требованиями законодательства страны-импортера.

Маркировка, расфасовка, транспортировка и хранение органической продукции

Требования к маркировке органической продукции устанавливаются согласно статье 18 закона и национальному стандарту СТ РК 3111.

В частности, в соответствии с пунктом 4 статьи 10 закона запрещается реализовывать и маркировать продукцию переходного периода как "переходную органическую продукцию", за исключением семян сельскохозяйственных растений, пищевых продуктов и кормов растительного происхождения, имеющих только один составной ингредиент.

После прохождения процедуры подтверждения соответствия производства органической продукции производитель наносит национальный знак соответствия органической продукции, установленный национальным стандартом СТ РК 3111.

При рекламировании органической продукции допускается использование национального знака соответствия органической продукции.

При маркировке органической продукции и ее рекламе допускается использование слова "органический", производного или сокращенного от него слова, отдельно или в сочетании с наименованием продукции.

Не допускается использование обозначений, таких как "экологический", "биологический", "биодинамичный" и производных слов, таких как "эко" "био", "eco" "bio", включая обозначения, используемые торговыми марками, а также способы маркировки и рекламы, которые могут ввести в заблуждение потребителя по поводу того, что данный продукт или ингредиенты, применяемые при его производстве, соответствуют законодательству РК в области производства и оборота органической продукции.

Органическая продукция расфасовывается с использованием упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, соответствующая требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).

Транспортировка органической продукции осуществляется в соответствии с требованиями статьи 18 закона "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 005/2011 и национального стандарта СТ РК 3111, а также других технических регламентов на соответствующую продукцию.

Органическая продукция животного и растительного происхождения при транспортировке сопровождается разрешительными документам.

Эксплуатация всех транспортных средств для перевозки органической продукции допускается в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов".

Перед хранением органической продукции проводятся мероприятия по очистке помещений веществами согласно списку разрешенных средств. Производители ведут учет таких операций.

Органическая продукция хранится отдельно от иной сельскохозяйственной продукции и (или) продуктов питания.

Принимаются меры для обеспечения идентификации партий и исключения смешения с продукцией традиционного сельского хозяйства.

Приказ вводится в действие с 12 декабря 2024 года.

Мы сообщали, что в июне 2024 года Токаев подписал закон "О производстве и обороте органической продукции". Документом вводится маркировка органической продукции.