Где нельзя будет размещать точки продаж лотерейных билетов с 9 сентября

9 сентября 2024 года вступают в силу поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля, включающие новые ограничительные меры в отношении игорного и лотерейного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, начнет действовать законодательный запрет на размещение точек продаж лотерейных билетов в радиусе 100 метров от организаций здравоохранения и образования.

В Министерстве туризма и спорта разъяснили, каких конкретно объектов касается этот запрет.

Так, согласно пункту 4 статьи 12-1 Закона "О лотереях и лотерейной деятельности" лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в:

многоквартирных жилых домах, общежитиях;

организациях образования и в радиусе ста метров от них;

организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них;

культовых зданиях (сооружениях);

отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры.

Данные нормы направлены на защиту здоровья лиц, страдающих зависимостью от азартных игр, детей и молодых людей в возрасте до 21 года.

Между тем в министерстве отметили, что понятия "организация здравоохранения и образования" в законе не определены.

Однако в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" организация здравоохранения определена как юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области здравоохранения. Приказом министра здравоохранения РК от 8 октября 2020 года утверждена номенклатура организаций здравоохранения.

Аналогичным образом перечень организаций образования утвержден приказом министра образования и науки от 22 февраля 2013 года.

Иными словами, действие приказа министра здравоохранения регулирует отношения, вытекающие из кодекса, а не из закона. По -закону "Об образовании" и подзаконному акту в сфере образования ситуация аналогична.

Таким образом, учитывая цель и задачи правового регулирования закона, а также право на свободу предпринимательской деятельности и свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности, гарантированное Конституцией, вышеуказанная норма закона с 9 сентября 2024 года будет действовать в отношении следующих организаций образования и здравоохранения:

В сфере образования в отношении:

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, международных школ, школ-интернатов, в том числе спортивных, творческих и для детей сирот;

колледжей, училищ;

институтов, консерваторий, высших школ, высших училищ, академий, университетов;

детских домов.

В отношении вышеуказанных объектов образования запрет будет действовать независимо от форм собственности.

В части организаций дополнительного образования для детей (дворцы школьников, ДЮСШ, дома детского творчества, детские школы искусств) запрет будет действовать исключительно в отношении государственных учреждений, расположенных в отдельно стоящих зданиях и сооружениях.

В сфере здравоохранения в отношении:

районных и городских поликлиник;

районных, городских и областных больниц, в том числе многопрофильных;

диспансеров;

центров психического здоровья;

госпиталей.

В отношении вышеуказанных объектов здравоохранения запрет будет действовать независимо от форм собственности.

По поводу расчета удаленности объектов в пределах установленного радиуса в министерстве пояснили, что расстояние будет измеряться по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией перечисленных выше видов организаций здравоохранения и образования.

Расстояние следует считать по прямой линии без учета преград от границы территории школы или больницы до двери магазина, отделения почты или иного объекта, в котором продаются лотерейные билеты или расположены лотерейные терминалы.

К примеру, если расстояние от дверей места распространения лотерейных билетов до забора 98 метров, а до школьных дверей – 103 метра, продавать лотерею нельзя. Аргумент "через забор никто не ходит" не принимается. Если в магазине несколько входных дверей, то расчет ведется от ближайшей к социальному объекту.

В случае строительства перечисленных выше организаций образования и здравоохранения в радиусе менее чем 100 метров от функционирующей точки продажи лотереи, распространение лотерейных билетов должно прекратиться со дня ввода такого социального объекта в эксплуатацию.

В случае открытия в уже существующем помещении перечисленных выше организаций образования и здравоохранения в радиусе менее чем 100 метров от функционирующей точки продажи лотереи, распространение лотерейных билетов должно прекратиться в течение 30 календарных дней со дня регистрации нового юридического адреса социального объекта.

В свою очередь оператору лотереи в лице АО "Сәтті Жұлдыз" необходимо:

в договор поручения включить положение по обязательному соблюдению распространителями (агентами) лотереи требований пункта 4 статьи 12-1 закона, а также при нарушении предусмотреть процедуру досрочного расторжения договора поручения в одностороннем порядке;

проводить постоянный мониторинг соблюдения законности и исполнения данного запрета агентами и субагентами и на ежемесячной основе в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информировать уполномоченный орган в сфере лотереи и лотерейной деятельности об итогах мониторинга.

Таким образом, в рамках правового регулирования закона устанавливаемый с 9 сентября запрет на продажу лотерейных билетов в радиусе 100 метров на иные виды организаций образования и здравоохранения, кроме вышеуказанных, не распространяется.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации" подписан главой госудаарства 8 июля 2024 года.