Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Где могут находиться залы игровых автоматов с 9 сентября 2024 года

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 15:20 Фото: unsplash
В Казахстане 9 сентября 2024 года вступает в силу закон, предусматривающий ограничительные меры в отношении игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта разъясинили, как организаторам игорного бизнеса привести в соответствие с новым законом залы игровых автоматов.

В частности, закон устанавливает требование о наличии здания на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, в котором осуществляется деятельность казино.

Как поясняют в министерстве, данные нормы направлены на снижение игровой зависимости от азартных игр и уровня преступности, а также повышение привлекательности объектов туризма и развития туристической инфраструктуры в целом.

В законе не предусмотрены нормы о переходных положениях и сроках приведения в соответствие деятельности залов игровых автоматов, получивших лицензии в соответствии с прежними квалификационными требованиями.

"Согласно пункту 1 статьи 11 закона "О правовых актах" все нормативные правовые акты имеют прямое действие, если иное не оговорено в самих нормативных правовых актах или актах о введении их в действие. В этой связи с 9 сентября 2024 года действующие лицензиаты обязаны соответствовать вышеуказанному требованию",  подчеркнули в Минтуризма.

Это предполагает обязанность действующих залов игровых автоматов незамедлительно исполнить требование закона.

В министерстве также отметили, что согласно распоряжению премьер-министра от 13 августа 2024 года подзаконные акты в части дополнения квалификационных требований, правила оказания государственных услуг, проверочных листов, также будут приведены в соответствие в течение сентября (60 дней со дня принятия закона).

В этой связи организаторам игорного бизнеса, осуществляющим деятельность игровых залов вне отелей, в которых расположено казино, необходимо в течение сентября этого года привести свою деятельность в соответствие с новыми квалификационными требованиями.

Вместе с тем Кодекс "Об административных правонарушениях" предусматривает, что несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 45 МРП (166 140 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге), с приостановлением действия лицензии или без такового.

За неустранение нарушений норм лицензирования, повлекших привлечение к административной ответственности, по истечении срока приостановления действия лицензии предусмотрен штраф на физических лиц в размере 40 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП с лишением лицензии либо без такового.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации" подписан главой государства 8 июля 2024 года.

Ранее мы рассказали, где нельзя будет размещать точки продаж лотерейных билетов с 9 сентября.

Читайте также

Компенсация потерь предпринимателям во время паводков: новые изменения
Компенсация потерь предпринимателям из-за паводков: разработаны изменения
Жетыген, город Жетыген
В новом городе Алатау образуют 12 микрорайонов из вошедших в него сел
Лариса Черненко
Законодательство Министерство туризма и спорта РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Названы два региона Казахстана, по которым 5 сентября ударят ночные заморозки
Названы два региона Казахстана, где 5 сентября ударят ночные заморозки
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Мошенники обманывают казахстанцев по-новому
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: