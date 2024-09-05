Где могут находиться залы игровых автоматов с 9 сентября 2024 года

В Казахстане 9 сентября 2024 года вступает в силу закон, предусматривающий ограничительные меры в отношении игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта разъясинили, как организаторам игорного бизнеса привести в соответствие с новым законом залы игровых автоматов.

В частности, закон устанавливает требование о наличии здания на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, в котором осуществляется деятельность казино.

Как поясняют в министерстве, данные нормы направлены на снижение игровой зависимости от азартных игр и уровня преступности, а также повышение привлекательности объектов туризма и развития туристической инфраструктуры в целом.

В законе не предусмотрены нормы о переходных положениях и сроках приведения в соответствие деятельности залов игровых автоматов, получивших лицензии в соответствии с прежними квалификационными требованиями.

"Согласно пункту 1 статьи 11 закона "О правовых актах" все нормативные правовые акты имеют прямое действие, если иное не оговорено в самих нормативных правовых актах или актах о введении их в действие. В этой связи с 9 сентября 2024 года действующие лицензиаты обязаны соответствовать вышеуказанному требованию", – подчеркнули в Минтуризма.

Это предполагает обязанность действующих залов игровых автоматов незамедлительно исполнить требование закона.

В министерстве также отметили, что согласно распоряжению премьер-министра от 13 августа 2024 года подзаконные акты в части дополнения квалификационных требований, правила оказания государственных услуг, проверочных листов, также будут приведены в соответствие в течение сентября (60 дней со дня принятия закона).

В этой связи организаторам игорного бизнеса, осуществляющим деятельность игровых залов вне отелей, в которых расположено казино, необходимо в течение сентября этого года привести свою деятельность в соответствие с новыми квалификационными требованиями.

Вместе с тем Кодекс "Об административных правонарушениях" предусматривает, что несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 45 МРП (166 140 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге), с приостановлением действия лицензии или без такового.

За неустранение нарушений норм лицензирования, повлекших привлечение к административной ответственности, по истечении срока приостановления действия лицензии предусмотрен штраф на физических лиц в размере 40 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП с лишением лицензии либо без такового.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации" подписан главой государства 8 июля 2024 года.

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