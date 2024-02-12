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Законодательство РК

Запретить продажу лотерейных билетов в жилых домах хотят в Казахстане

Запретить продажу лотерейных билетов в жилых домах могут в Казахстане Фото: pixabay
Вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев на пресс-конференции в СЦК 12 февраля рассказал, что сейчас правительство готовит поправки по вопросам лотерейного и игорного бизнеса. Одна из предлагаемых норм – запрет на продажу лотерейных билетов в жилых домах, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее время законопроект, предусматривающий 55 поправок, внесут в парламент.

"В пакете законодательных поправок по вопросам игорного и лотерейного бизнеса предусмотрена норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях". Мирас Толебаев

В стенах парламента фракции партий Amanat и Respubliсa совместно с министерством уже подготовили дополнительный пакет в этот законопроект, включающий не менее 35 новых ужесточающих поправок. В частности, они предлагают исключить процедуру анализа регуляторного воздействия, "которая дает все шансы лоббистам затягивать законотворческий процесс".

"Моя принципиальная, личная гражданская позиция – нужно последовательно ужесточать государственное регулирование игорного и лотерейного бизнеса и всего, что с этим связано, создавая условия для роста лудомании. Я имею в виду рекламу, легкие микрокредиты, ломбарды, пропаганду ставок именитыми и популярными лицами".Мирас Толебаев

Ранее по всему Казахстану приостановили работу киосков по продаже электронной моментальной лотереи. В пресс-службе Министерства туризма и спорта уточнили, что от казахстанцев и государственных органов часто поступали жалобы на эти киоски.

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