В Министерстве просвещения изменены некоторые функции

Приказом министра просвещения от 26 августа 2024 года внесены изменения и дополнения в положение ведомств Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в положении о республиканском государственном учреждении "Комитет среднего образования Министерства просвещения РК" в новой редакции изложены некоторые функции:

осуществление государственного контроля за обеспечением соответствия деятельности органов управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, независимо от типа, формы собственности и ведомственной подчиненности требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты прав ребенка;

составление полугодового списка проведения профилактического контроля в области защиты прав ребенка с посещением органов управления образования, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) местных исполнительных органов, организаций среднего образования, специальных организаций образования, дошкольных организаций образования, организаций технического и профессионального образования, организаций здравоохранения и социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и с особым режимом содержания;

составление списка проведения профилактического контроля в области защиты прав ребенка без посещения органов управления образования, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) местных исполнительных органов, организаций среднего образования, специальных организаций образования, дошкольных организаций образования, организаций технического и профессионального образования, организаций здравоохранения и социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и с особым режимом содержания;

по результатам государственного контроля составление протоколов об административных правонарушениях, наложение административных взысканий за административные правонарушения по статьям, отнесенным в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях к компетенции уполномоченного органа в области защиты прав детей, рассмотрение и передача их в судебные органы, участие в судебных заседаниях.

Вместе с тем положение дополнено новыми функциями ведомства:

разработка правил отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;

разработка правил деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы;

разработка правил организации деятельности органов, осуществляющих функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;

разработка программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершеннолетним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности;

совместно с другими государственными органами и организациями принимает участие в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.

В Положении о республиканском государственном учреждении "Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК" в новой редакции изложены следующие функции:

координация деятельности территориальных подразделений Комитета по осуществлению лицензирования на занятие образовательной деятельностью в электронном виде посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений согласно правилам ее функционирования, на предоставление:

- начального образования;

- основного среднего образования;

- общего среднего образования;

- технического и профессионального образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

- послесреднего образования по специальностям, включенным в реестр образовательных программ, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

проведение государственного контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом РК, законом "Об образовании".

При этом исключено:

осуществление анализа, мониторинга и выявления системных проблем, поднимаемых физическими и юридическими лицами в обращениях (заявлениях, жалобах), запросах, предложениях, откликах и сообщениях.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.