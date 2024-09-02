В Казахстане запустят пилотный проект по сдельной оплате труда сотрудников центров трудовой мобильности

Минтруда подготовило приказ "О некоторых вопросах оплаты труда сотрудников филиалов Центра трудовой мобильности Западной-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской областей в пилотном режиме", сообщает Zakon.kz.

"Установить, что с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года вводится пилотный режим системы оплаты труда сотрудников филиалов Центра трудовой мобильности Западной-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской областей", – говорится в документе.

В частности, предусматривается введение сдельной системы оплаты труда за каждого трудоустроенного соискателя.

Сдельная часть оплаты труда определяется в виде доплаты за каждого трудоустроенного соискателя в зависимости от уровня сложности трудоустройства или категории (профильной группы) соискателей, количества трудоустроенных на имеющиеся у работодателей свободные вакансии или на субсидируемые рабочие места.

Уровень сложности трудоустройства или категории (профильной группы) соискателей определяется путем проведения профилирования по форме профилирования соискателя в Автоматизированной информационной системе "Рынок труда".

По итогам профилирования соискателя в автоматическом режиме в АИС "Рынок труда" определяется потенциал трудоустройства по критериям отнесения соискателя к категории (профильной группе) по рискам длительной безработицы и социального статуса путем присваивания общего балла.



В зависимости от присвоенных баллов соискатель будет отнесен в одну из следующих категорий (профильной группы):



первая категория (профильная группа) – от 0 до 6 баллов включительно;



вторая категория (профильная группа) – от 6,5 до 11 баллов включительно;



третья категория (профильная группа) – от 11,5 баллов и выше.



Специалист Карьерного центра осуществляет подбор для соискателя мер содействия занятости, в том числе прямое трудоустройство или направление на активные меры содействия занятости, в зависимости от категории (профильной группы) соискателя.



При трудоустройстве соискателя на имеющиеся у работодателей вакансии размер сдельной оплаты труда сотрудника Карьерного центра за трудоустройство каждого соискателя определяется в зависимости от присвоенных категорий (профильной группы) и составляет для:



первой категорий (профильной группы) – 1% от размера заработной платы трудоустроенного соискателя;



второй категорий (профильной группы) – 1,2% от размера заработной платы трудоустроенного соискателя;



третьей категорий (профильной группы) – 1,5% от размера заработной платы трудоустроенного соискателя.



Размер сдельной оплаты труда сотрудника Карьерного центра за трудоустройство соискателя на субсидируемое рабочее место составляет 0,1% от размера заработной платы трудоустроенного.



Предусматривается, что доплаты за каждого трудоустроенного соискателя сотрудник Карьерного центра получает ежемесячно в течение шести месяцев со дня трудоустройства соискателей на соответствующие рабочие места только по фактам уплаты за трудоустроенного соискателя обязательных пенсионных взносов.



Размер заработной платы трудоустроенного соискателя определяется путем умножения суммы поступивших обязательных пенсионных взносов на десять.

При этом сдельная оплата труда не осуществляется за период отсутствия факта уплаты обязательных пенсионных взносов за трудоустроенного, а также в случае отсутствия факта уплаты обязательных пенсионных взносов за трудоустроенного.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 сентября.

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