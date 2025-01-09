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Финансы

Обязательные пенсионные взносы работодателя: что изменилось в 2025 году

Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 09:20 Фото: Zakon.kz
С 1 января 2025 года в Казахстане повышен размер обязательного пенсионного взноса работодателя. Теперь он составит 2,5%. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

В фонде напомнили, что с 1 января 2024 года все работодатели стали участвовать в формировании пенсионных накоплений и перечислять в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) в пользу своих работников. Тем самым накопительная система Казахстана была дополнена новым компонентом.

Согласно Социальному кодексу, в отличие от 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), уплачиваемых работниками из своих доходов, ОПВР перечисляются за счет собственных средств работодателя.

"Ежегодно размер ОПВР будет поэтапно расти (1,5% в 2024 году, 2,5% в 2025 году, 3,5% в 2026 году, 4,5% в 2027 году) и в 2028 году составит 5%".Пресс-служба ЕНПФ

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Также отмечено, что сумма дохода работника, принимаемая работодателем для расчета ОПВР, составляет не менее одной минимальной заработной платы (МЗП) и не более 50-ти МЗП, установленной на соответствующий календарный год.

Работодатели освобождены от уплаты ОПВР в пользу следующих работников:

  • лиц пенсионного возраста,
  • лиц с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп,
  • военнослужащих и приравненных к ним лиц,
  • а также лиц, родившихся до 1 января 1975 года.

Стоит учесть, что в отличие от ОПВ, поступающих на индивидуальные пенсионные счета работников, ОПВР зачисляются на условные пенсионные счета и не являются собственностью работников.

Соответственно, накопления, сформированные за счет ОПВР, работники не могут наследовать. ОПВР предназначены для выплаты пенсий по солидарному (распределительному) принципу. Поэтому ОПВР, которые ранее были уплачены за лиц, в дальнейшем утративших гражданство Казахстана или умерших, будут распределяться между оставшимися участниками и будут выплачиваться пожизненно.

Кроме того, сказано, что введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии.

"В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии – от государства, накопительной – за счет их отчислений ОПВ в ЕНПФ и условно-накопительной – за счет взносов работодателей".Пресс-служба ЕНПФ

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Ранее мы рассказывали, кому из казахстанцев положено более 208 тысяч тенге ежемесячно. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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